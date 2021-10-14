Померла одна з найвидатніших українських оперних співачок Бела Руденко

Оперна співачка відійшла у вічність на 89-му році життя

У середу, 13 жовтня, в Москві, на 89-му році життя померла українська та радянська оперна співачка, заслужена артистка України, народна артистка СРСР Бела Андріївна Руденко. «Главкому» підтвердили інформацію про смерть співачки у Національному академічному театрі опери та балету.

За словами головного режисера театру Анатолія Солов'яненка, Бела Руденко належала до когорти найвидатніших українських оперних співачок з лірико-колоратурного сопрано. Саме тому більш як 50 років тому радянська влада запросила її працювати до Москви.

Користувачі соцмереж у пам’ять однієї з найвидатніших українських співачок ХХ століття монтують відео з її виступів та висловлюють співчуття.

«Поки робив відео, текли сльози. Що поробиш, якщо людське життя таке швидкоплинне, втім я вдячній їй за те, що вона прикрашала моє буденне життя своїм Мистецтвом», – написав користувач Віктор Остафейчук.

Бела Руденко народилася селищі Боково-Антрацит (нині місто Антрацит Луганської області України). У 1956 році закінчила з відзнакою Одеську консерваторію ім. А. В. Нежданової (нині Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової) по класу співу.

У 1955 році дебютувала на сцені Одеського театру опери і балету. З 1956 року – солістка Київського театру опери та балету ім. Т. Шевченка. У 1960 році після блискучого виступу на Декаді українського мистецтва в Москві співачці у віці 27 років було присвоєно звання «народної артистки СРСР». У 1972 році дебютувала на сцені Большого театру в Москві в партії Людмили в опері «Руслан і Людмила». Постановник вистави спеціально запросив Белу з Києва для виконання цієї партії. У 1973-1988 роках – солістка Большого театру.

З 1957 року багато гастролювала по містах СРСР і за кордоном (Франція, Японія, США, Канада, Велика Британія, Мексика, Бразилія, Норвегія, Швеція, Польща, Угорщина, Чехословаччина, Філіппіни), виступала на сценах оперних театрів Італії, Німеччини, Югославії .У 1992 році очолила Фонд розвитку Большого театру.

Закінчила співочу діяльність в 1995 році. Прощальною виставою співачки у Большому театрі була опера Чайковського «Іоланта». У 1995-1999 роках – художня керівниця оперної трупи Большого театру.

Педагогічну діяльність Бела Руденко розпочала в Київській консерваторії (нині Національна музична академія України імені П. І. Чайковського), клас сольного співу. З 1977 по 2017 рік викладала в Московській державній консерваторії імені Чайковського.

До слова, 13 жовтня також помер перший директор Чорнобильської АЕС Віктор Брюханов.