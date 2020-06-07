У МОЗ нагадали правила користування громадським транспортом під час карантину (інфографіка)



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МОЗ нагадало правила користування громадським транспортом

Погіршення епідеміологічної ситуації склалося через часті випадки ігнорування громадянами рекомендацій щодо дотримання карантинних заходів

В Україні протягом кількох останніх днів фіксується збільшення кількості захворювань. Лише за минулу добу зафіксовано 485 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Така ситуація склалася через часті випадки ігнорування громадянами рекомендацій щодо дотримання карантинних заходів, зокрема й при користуванні громадським транспортом.

Тому нагадаємо правила пасажирських перевезень під час карантину в нашій інфографіці.

Кабінет міністрів опублікував постанову про подовження карантину з поетапним послабленням у період з 22 травня до 22 червня з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

На території регіонів із сприятливою епідемічною ситуацією з 22 травня запроваджується послаблення протиепідемічних заходів.

У регіонах, в яких здійснюється послаблення протиепідемічних заходів, дозволяється:

з 1 червня:

робота закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів (крім проведення групових занять з кількістю учасників більше ніж 10 осіб);

відвідування занять в групах не більше ніж 10 осіб в закладах освіти, проведення професійно-практичної підготовки та державної кваліфікаційної атестації в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, підготовчих заходів до практичної підготовки на виробництві, лабораторних робіт та тренажерних занять, атестації здобувачів вищої освіти та відповідних підготовчих заходів, отримання документів про професійну (професійно-технічну) та вищу освіту, участь в освітньому процесі, пов’язаному з освітою дорослих, у публічному захисті наукових досягнень у формі дисертацій та відповідних підготовчих заходах;

перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення (приміському, міському, регіональному та дальньому) між регіонами в межах кількості місць для сидіння, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб. У разі здійснення перевезення до регіону, в якому не застосовується послаблення протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення в межах 50 відсотків кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб, за умови розсадки пасажирів з вільним місцем поруч, спереду, позаду;

міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом між регіонами в межах кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб. У разі здійснення перевезення до регіону, в якому не застосовується послаблення протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення в межах 50 відсотків кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб, за умови розсадки пасажирів з вільним місцем поруч, спереду, позаду;

з 10 червня:

діяльність закладів харчування, зокрема приймання відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідемічних заходів;

діяльність закладів культури, зокрема з прийманням відвідувачів за рішенням власника (органу управління), у тому числі культурних заходів, за умови перебування не більше однієї особи на 5 кв. метрах площі приміщення, де проводиться захід;

діяльність закладів, що надають послуги з розміщення;

з 15 червня:

прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення авіаційним транспортом.

Нагадаємо, станом на ранок 7 червня в Україні зафіксовано 485 нових випадки коронавірусу, це на 65 випадків менше, ніж учора (550).

Одужали – 242 (вчора 440), померли – 11 (вчора 15).

Загалом одужали 12 054 особи, летальних випадків – 788.

У Києві виявлено хворих 43 особи (вчора 83). Також 54 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 66) і 68 – на Львівщині (вчора 65), 32 – на Рівненщині (вчора 52).

Коронавірус в Україні

Всього 26999

Хворіють 14157

Одужали 12054

Померли 788

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Як повідомлялося, станом на ранок 6 червня в Україні зафіксовано 550 нових випадки коронавірусу, це на три випадки менше, ніж учора (553).

Одужали – 440 (вчора 330), померли – 15 (вчора 15).

Загалом одужали 11 812 особи, летальних випадків – 777.