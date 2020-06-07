У Львові помер професор політехніки, якого відмовилися госпіталізувати з підозрою на коронавірус
Після втручання журналістів, 87-річного професора таки доправили до лікарні
Професор Львівської політехніки Олександр Міняйло, у якого було двостороннє запалення легень та підозра на коронавірус, помер у лікарні близько третьої години. Про це повідомив його внук Андрій Міняйло, пише Львівський портал.
«6 червня о третій годині дідусь помер. Вдячний, що він хоч останню добу побув під кваліфікованим наглядом медиків, а його муки були знеболені», – повідомив Андрій Міняйло.
Журналісти звернулися за коментарем до керівниці міського штабу боротьби із коронавірусом Галини Слічної. Посадовиця була відверто здивована цією ситуацією і запевнила, що лікарні Львова продовжують приймати хворих із підозрою на Covid-19. Невдовзі після розмови із журналістом Галина Слічна зателефонувала знову і повідомила, що за 87-річним Олександром Міняйлом вже виїхала карета швидкої допомоги. Чоловіка госпіталізували у 8-му лікарню.
Нагадаємо, станом на ранок 7 червня в Україні зафіксовано 485 нових випадки коронавірусу, це на 65 випадків менше, ніж учора (550).
Одужали – 242 (вчора 440), померли – 11 (вчора 15).
Загалом одужали 12 054 особи, летальних випадків – 788.
У Києві виявлено хворих 43 особи (вчора 83). Також 54 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 66) і 68 – на Львівщині (вчора 65), 32 – на Рівненщині (вчора 52).
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Як повідомлялося, станом на ранок 6 червня в Україні зафіксовано 550 нових випадки коронавірусу, це на три випадки менше, ніж учора (553).
Одужали – 440 (вчора 330), померли – 15 (вчора 15).
Загалом одужали 11 812 особи, летальних випадків – 777.