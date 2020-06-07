У Львові помер професор політехніки, якого відмовилися госпіталізувати з підозрою на коронавірус



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Професор Олександр Міняйло помер у лікарні близько третьої години

Після втручання журналістів, 87-річного професора таки доправили до лікарні

Професор Львівської політехніки Олександр Міняйло, у якого було двостороннє запалення легень та підозра на коронавірус, помер у лікарні близько третьої години. Про це повідомив його внук Андрій Міняйло, пише Львівський портал.

«6 червня о третій годині дідусь помер. Вдячний, що він хоч останню добу побув під кваліфікованим наглядом медиків, а його муки були знеболені», – повідомив Андрій Міняйло.

Нагадаємо, що карета «швидкої» і приймальня 8-ої лікарні на вулиці Навроцького відмовилась госпіталізувати 87-річного професора Львівської політехніки Олександра Міняйла. Сімейний лікар підозрює у 87-річного львів’янина коронавірус, а також діагностував двосторонню пневмонію, а «швидка», яка приїхала на виклик, відмовила у госпіталізації, бо начебто у лікарнях Львова немає місць.

Журналісти звернулися за коментарем до керівниці міського штабу боротьби із коронавірусом Галини Слічної. Посадовиця була відверто здивована цією ситуацією і запевнила, що лікарні Львова продовжують приймати хворих із підозрою на Covid-19. Невдовзі після розмови із журналістом Галина Слічна зателефонувала знову і повідомила, що за 87-річним Олександром Міняйлом вже виїхала карета швидкої допомоги. Чоловіка госпіталізували у 8-му лікарню.

Нагадаємо, станом на ранок 7 червня в Україні зафіксовано 485 нових випадки коронавірусу, це на 65 випадків менше, ніж учора (550).

Одужали – 242 (вчора 440), померли – 11 (вчора 15).

Загалом одужали 12 054 особи, летальних випадків – 788.

У Києві виявлено хворих 43 особи (вчора 83). Також 54 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 66) і 68 – на Львівщині (вчора 65), 32 – на Рівненщині (вчора 52).

Коронавірус в Україні

Всього 26999

Хворіють 14157

Одужали 12054

Померли 788

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Як повідомлялося, станом на ранок 6 червня в Україні зафіксовано 550 нових випадки коронавірусу, це на три випадки менше, ніж учора (553).

Одужали – 440 (вчора 330), померли – 15 (вчора 15).

Загалом одужали 11 812 особи, летальних випадків – 777.