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    Події в Україні

    У Львові помер професор політехніки, якого відмовилися госпіталізувати з підозрою на коронавірус

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    Професор Олександр Міняйло помер у лікарні близько третьої години - У Львові помер професор політехніки, якого відмовилися госпіталізувати з підозрою на коронавірус
    Професор Олександр Міняйло помер у лікарні близько третьої години

    Після втручання журналістів, 87-річного професора таки доправили до лікарні

    Професор Львівської політехніки Олександр Міняйло, у якого було двостороннє запалення легень та підозра на коронавірус, помер у лікарні близько третьої години. Про це повідомив його внук Андрій Міняйло, пише Львівський портал.

    «6 червня о третій годині дідусь помер. Вдячний, що він хоч останню добу побув під кваліфікованим наглядом медиків, а його муки були знеболені», – повідомив Андрій Міняйло.

    Нагадаємо, що карета «швидкої» і приймальня 8-ої лікарні на вулиці Навроцького відмовилась госпіталізувати 87-річного професора Львівської політехніки Олександра Міняйла. Сімейний лікар підозрює у 87-річного львів’янина коронавірус, а також діагностував двосторонню пневмонію, а «швидка», яка приїхала на виклик, відмовила у госпіталізації, бо начебто у лікарнях Львова немає місць.

    Журналісти звернулися за коментарем до керівниці міського штабу боротьби із коронавірусом Галини Слічної. Посадовиця була відверто здивована цією ситуацією і запевнила, що лікарні Львова продовжують приймати хворих із підозрою на Covid-19. Невдовзі після розмови із журналістом Галина Слічна зателефонувала знову і повідомила, що за 87-річним Олександром Міняйлом вже виїхала карета швидкої допомоги. Чоловіка госпіталізували у 8-му лікарню.

    Нагадаємо, станом на ранок 7 червня в Україні зафіксовано 485 нових випадки коронавірусу, це на 65 випадків менше, ніж учора (550).

    Одужали – 242 (вчора 440), померли – 11 (вчора 15).

    Загалом одужали 12 054 особи, летальних випадків – 788.

    У Києві виявлено хворих 43 особи (вчора 83). Також 54 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 66) і 68 – на Львівщині (вчора 65), 32 – на Рівненщині (вчора 52).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      26999
    • Хворіють
      14157
    • Одужали
      12054
    • Померли
      788

    Як повідомлялося, станом на ранок 6 червня в Україні зафіксовано 550 нових випадки коронавірусу, це на три випадки менше, ніж учора (553).

    Одужали – 440 (вчора 330), померли – 15 (вчора 15).

    Загалом одужали 11 812 особи, летальних випадків – 777.

    Львів лікар коронавірус
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