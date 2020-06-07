Українці не спекулюють на ринку житла в кредит



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Українці купують житло в кредит саме для проживання. - банкіри

Банкіри стверджують, що спекулятивна купівля нерухомості з інвестиційними цілями зараз не відбувається в кредит, оскільки кредитна ставка набагато вище за темпи подорожчання житла

Заступниця голови правління банку «Глобус» Олена Дмітрієва стверджує, що спекулятивна купівля нерухомості з інвестиційними цілями зараз не відбувається в кредит, оскільки кредитна ставка набагато вище за темпи подорожчання житла. Про це вона сказала під час круглого столу «Іпотека дешевше 10% річних: міф чи реальність?», повідомляється на сайті «Фінансовий клуб».

«Немає попиту на інвестиційну складову. Напевно, зараз невигідно для інвесторів брати кредит під умовно 20% і вкладати в іпотеку», – говорить Дмітрієва.

За словами заступниці голови правління банку «Глобус», українці купують житло в кредит саме для проживання.

«Люди купують квартиру в кредит, щоб в ній жити. «Це важливо. Саме тому якість іпотечного портфеля дуже висока. Карантин показав, що іпотека гасилась дуже добре і в нас клієнтів, у яких є прострочення, менше 0,2%», – розповіла вона.

Заступник голови правління Правекс Банку Семен Бабаєв підтверджує, що інвестиційні покупки не йдуть за кредитні кошти – це дорого.

Нагадаємо, у січні повідомлялося, що банки не планують суттєвих змін в іпотечному кредитуванні.

До слова, у грудні 2019 року глава уряду Гончарук анонсував кредити для бізнесу під 12% вже в 2020 році.