Британка дала пораду, як дожити до 104 років і залишатися щасливою

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Ветеранка британського флоту поділилася своїм секретом довголіття
фото: Wynne Evans

104-річна Маргарет Джонс досі зберігає енергію та позитив

Мешканка Великої Британії Маргарет Джонс відсвяткувала свій 104-й день народження, вразивши оточення своєю енергійністю та оптимізмом. Колишня військовослужбовиця, яка пройшла крізь вогонь Другої світової війни, розкрила просту, але глибоку філософію, що дозволила їй перетнути столітній рубіж у доброму гуморі. Про це пише «Главком» із посиланням на dailypost.

Маргарет народилася у грудні 1921 року. Її молодість припала на суворий воєнний час, коли вона служила біля жіночої допоміжної служби ВМС Великої Британії (WRNS). До її обов'язків входила підготовка пілотів до наведення на ворожі кораблі. Жінка зізнається, що польоти були її справжньою пристрастю, проте війна залишила і важкі спогади – зокрема, палаючий Лондон після масованих німецьких бомбардувань.

Згодом Маргарет разом із чоловіком переїхала на острів Англсі в Уельсі, де прожила понад пів століття, насолоджуючись спокоєм та природою.

На питання про те, як їй вдалося зберегти здоров'я та ясність розуму в такому поважному віці, Джонс відповідає без зайвих медичних термінів. Для неї довголіття – це передусім психологічний вибір.

«Я не дивуюсь у зеркало з думкою, що мені вже 104 роки. Я встаю вранці, роблю крок, потім інший. Старість – це стан розуму. Не можна просто сидіти та шкодувати себе. Я ніколи не турбуюсь через дрібниці», – ділиться іменинниця.

Головними факторами довголіття вона називає позитивний настрій, постійну активність та відмову від зайвих тривог, які виснажують організм.

Свій 104-й день народження Маргарет відсвяткувала у кількох родичів та друзів. Крім теплих слів від близьких, ветеранка отримала офіційне привітання від короля Карла ІІІ та королеви Камілли. До привітань також приєднався вищий офіцерський склад ВМС Великої Британії, віддавши шану її відданій службі у роки війни.

До слова, інша мешканка Великої Британії Маргарет Гарт відсвяткувала свій 106-й день народження. Жінка, яка за своє довге життя встигла попрацювати на фронті та побороти важку хворобу в майже столітньому віці, поділилася своїм ставленням до життя.

довголіття день народження жінка здоров'я

