В Україні стрімко шириться грип та Covid-19. МОЗ розповів, як захиститися

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
В Україні стрімко шириться грип та Covid-19. МОЗ розповів, як захиститися
За тиждень в Україні захворіло 133 094 тис. людей на ГРВІ та коронавірус
МОЗ дав українцям поради, як вберегти себе під час сезона епідемічних хвороб

В Україні понад 133 тис. українців захворіли на грип, Covid-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції протягом тижня. Йдеться про період з 8 по 14 грудня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров'я України.

Скільки українців захворіло на ГРВІ та Covid-19 за один тиждень

За точними даними МОЗ, за тиждень в Україні захворіло 133 094 тис. людей. З цієї кількості хворих 51 962 тис. дорослих та 81 132 тис. дітей. «Це на 6,1% більше, ніж тижнем раніше. До лікарень з ускладненнями госпіталізували 3 542 пацієнти, серед них 2 101 дитина. Усі отримали необхідну медичну допомогу. За минулий тиждень також було підтверджено на понад 3% вищу кількість випадків захворювання на Covid-19 – 454 випадки», – повідомили в МОЗ.

Зазначається, що всі регіони України відзначаються «фоновим рівнем» захворюваності на ГРВІ. Низький рівень захворюваності зафіксували в Івано-Франківській та Житомирській областях. «Від початку епідемічного сезону (29 вересня – 14 грудня 2025 року) на ГРВІ перехворіло 1 333 085 людей (на 3,5% більше, ніж торік за аналогічний період), зареєстровано 18 287 випадків COVID-19», – повідомили у міністерстві.

Поради від МОЗ, як вберегти себе під сезона епідемічних хвороб

У МОЗ радять під сезона епідемічних захворювань дотримуватися правил особистої гігієни
У МОЗ радять під сезона епідемічних захворювань дотримуватися правил особистої гігієни
  • Вакцинація;
  • дотримання правил особистої гігієни (миття рук, обробка рук антисептиками, особливо після контакту з поверхнями – дверними ручками, поручнями в транспорті тощо);
  • правильне харчування;
  • регулярне провітрювання приміщень;
  • уникнення тривалого перебування в місцях скупчення людей;
  • ізоляція вдома за появи симптомів застуди.

Також у Міністерстві охорони здоров'я радять залишатися вдома та консультуватися з лікарем, якщо ви маєте такі симптоми як кашель, головний біль, ломота в мʼязах і суглобах, біль у горлі та підвищену температуру тіла до 38℃ і вище.

Раніше «Главком» писав про те, що у Львівській обласній інфекційній лікарні від коронавірусу помер 65-річний чоловік. Упродовж кількох днів пацієнт перебував у реанімації. Примітно, що це перший летальний випадок через коронавірус від початку 2025 року.

Також повідомлялося, що в Україні офіційно підтвердили випадки двох нових субваріантів коронавірусу – «Nimbus» та «Stratus». Ці мутації штаму «Омікрон» наразі є домінуючими у світі. За даними Центру громадського здоров’я України, в країні зафіксовано 38 випадків субваріанта «Stratus» (XFG) та один випадок субваріанта «Nimbus» (NB.1.8.1).

В Україні стрімко шириться грип та Covid-19. МОЗ розповів, як захиститися
В Україні стрімко шириться грип та Covid-19. МОЗ розповів, як захиститися
Прогноз магнітних бур на 17-18 грудня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 17-18 грудня: якою буде сонячна активність
«Фтизіатри переходять у пульмонологи». Україна копіює європейський підхід лікування туберкульозу
«Фтизіатри переходять у пульмонологи». Україна копіює європейський підхід лікування туберкульозу
Столичні медики врятували трирічного хлопчика, на якого в магазині впала полиця
Столичні медики врятували трирічного хлопчика, на якого в магазині впала полиця
Що зберігати в холодильнику під час блекаутів та від чого відмовитися: пояснення лікарки
Що зберігати в холодильнику під час блекаутів та від чого відмовитися: пояснення лікарки
На Волині лікарі дістали зі шлунка семирічної дівчинки 700 грамів волосся
На Волині лікарі дістали зі шлунка семирічної дівчинки 700 грамів волосся

