У Нідерландах епідемія пташиного грипу: знищено 100 тисяч курей

Спалах пташиного грипу було зафіксовано на фермі в провінції Лімбург

У Нідерландах зафіксовано спалах пташиного грипу на фермі курей-несучок у муніципалітеті Вьоле, провінція Лімбург. Внаслідок цього рішенням Управління з безпечності продовольства і споживчих товарів було ухвалено знищити все поголів’я, яке налічує близько 100 тисяч курей. Про це повідомляє NOS.

Це вже другий випадок за тиждень: раніше пташиний грип був підтверджений на фермі індиків в сусідньому селі.

Після спалаху на фермах у радіусі 3 км довкола вживаються заходи безпеки, і 10 птахівницьких господарств перебувають під посиленим контролем на наступні два тижні.

Через епідемію пташиного грипу, яка охопила Нідерланди з початку грудня, національні влади заборонили випускати свійську птицю на вулицю, з метою запобігання подальшому поширенню хвороби.

Ситуація зі спалахами пташиного грипу спостерігається також у Німеччині, Чехії та інших країнах Європи, де при виявленні випадків захворювання здійснюється знищення поголів’я.

Низка країн вживає заходів для контролю за епідемією, що може загрожувати птахівникам і пташинництву в регіоні.

Нагадаємо, що у Франції експерти Інституту Пастера вважають, що вірус пташиного грипу, який нині шириться світом, може становити загрозу для людства більшу за пандемію Covid-19. Це можливо, якщо грип буде мутувати та передаватися між людьми.

Раніше «Главком» писав про те, що в США вперше померла людина від пташиного грипу H5N5. У Вашингтоні зафіксовано перший у світі випадок смерті людини від вірусу пташиного грипу H5N5. Померлий був мешканцем округу Грейс-Гарбор і перебував у лікарні округу Кінг із початку листопада.

Також повідомлялося, що у Німеччині шириться новий пташиний грип H5N. У Німеччині зафіксовано новий різновид пташиного грипу, який за побоюваннями вчених дедалі більше адаптується до організму людини. У низці регіонів країни вже запроваджено карантин для домашньої птиці.

До слова, пташиний грип виявлено в диких лебедів на Київщині. У Борисполі Київській області на території ставка СМУ-17 зареєстровано випадок пташиного грипу серед диких лебедів. Поблизу осередку виявлення вірусу запроваджені карантинні обмеження, щоб запобігти ризику зараження свійських птахів. На території ставка знайдено мертвого лебедя.