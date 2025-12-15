Вакцинація для немовлят. Відома телеведуча, що стала мамою в 47, звернулася до людей

Інна Шевченко вважає, що вакцинація необхідна задля безпеки та здоров’я всього суспільства

Відома українська телеведуча Інна Шевченко, яка вперше стала мамою в 47 років, поділилася у соцмережах своєю думкою щодо вакцинації немовлят. Матір пояснила, чому вакцинація є важливою для дитини та чому її варто робити. Про це телеведуча розповіла на своїй сторінці у Facebook, передає «Главком».

Інна Шевченко зізналася, що почала отримувати від аудиторії повідомлення після вакцинації свого сина на кшталт «наскільки небезпечні вакцини».

Для родини телеведучої не вакцинувати дитину – це ризик. «Не вакцинувати дитину – це дуже ризиковане і безвідповідальне рішення. Не лише щодо власної дитини, а й щодо суспільства в цілому. Сучасна вакцинація – це не експеримент і не «лотерея». Це десятиліття науки, статистики, контролю й мільйонів врятованих життів. Користь вакцин у багато-багато разів перевищує будь-які можливі ризики, і це не моя думка «як мами», а сухий медичний факт», – зауважила матір.

Інна Шевченко також пояснює: наративи про те, що щеплення мають «жахливі побічні ефекти», – це наслідок поодиноких інцидентів, які припадають на мільйони вакцинацій. «І саме вони стають гучними постами, страшними сторіс і аргументами противників вакцинації. А про мільйони дітей, які не захворіли, не потрапили в реанімацію і не померли завдяки вакцинам, чомусь говорять значно тихіше. Бо це не сенсація», – розповіла Інна Шевченко.

Свого сина жінка вакцинує, бо любить його та хоче захистити. Вона також зауважує, що температура після щеплення є нормальним явищем. Телеведуча також вважає, що подібний «дисткомфорт» можна перечекати кілька днів задля здоров’я дитини у майбутньому.

На думку Інни Шевченко, вакцинація – це не лише про її дитину, але й про відповідальність перед суспільством. «Є немовлята, які ще замалі для щеплень. Є діти й дорослі з ослабленим імунітетом. Коли більшість вакцинована, вірус або бактерія просто не доходить до них. Коли ж рівень вакцинації падає-інфекції швидко повертаються. І першими страждають саме найвразливіші», – зауважила жінка.

Тому матір вважає, що вакцинація необхідна й для забезпечення здоров'я та безпеки всіх дітей. «Це про відповідальність перед тими, хто поруч у транспорті, в лікарні, у дитячому садку, на дитячому майданчику. Тож для мене вибір очевидний: Я за вакцини», – написала ведуча.

Інна Шевченко закликає українців зважувати свої рішення щодо вакцинації немовлят та дітей за допомогою фактів, та бути відповідальними й мудрими.

Раніше «Главком» розповідав про те, що телеведуча Інна Шевченко вперше стала мамою. В одному з пологових будинків Франції 47-річна зірка телебачення народила сина. Інна Шевченко – телеведуча програми «Факти» на ICTV. Вона довгий час намагалася завагітніти, пройшовши складний шлях до материнства, включаючи екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ).

Чоловік Інни, Лоран Жаві, старший за неї на 11 років. Пара одружилася у 2020-му у французькому Провансі. Весілля відбулося в колі найближчих родичів та друзів.

Нагадаємо, що з 1 січня 2026 року очікується оновлення Календаря профілактичних щеплень. Ці щеплення охоплюють вакцини проти 11 інфекційних. З початку 2026 року планується введення однократної безоплатної вакцинації проти ВПЛ (вірусу папіломи людини) для дівчат віком 12-13 років. Також в МОЗ зазначили список низки вірусів, від яких українці зможуть вакцинуватися у наступному році.

Також повідомлялося, як МОЗ пояснив, чому в Україні не вистачає вакцин від грипу. У МОЗ заявили, що це пов’язано зі зниженим попитом на щеплення та переходом світових виробників на новий тип вакцини.