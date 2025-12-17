«Прошу помолитися». Катерина Бужинська з лікарні звернулася до прихильників

Бужинська: З болем у серці, але з вірою та надією ділюся з вами особистим

Народна артистка України Катерина Бужинська повідомила, що вже другий місяць проходить лікування та наразі перебуває під наглядом лікарів в інтенсивній терапії. Контактна лінза спричинила серйозну травму ока співачки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис артистки у Facebook.

«Дорогі друзі! З болем у серці, але з вірою та надією ділюся з вами особистим. Уже другий місяць я проходжу лікування і наразі перебуваю під наглядом лікарів в інтенсивній терапії. Контактна лінза спричинила серйозну травму ока, що призвело до інфекції. Через це я тимчасово не маю змоги виступати, працювати й, зізнаюся чесно, почуваюся непросто», – зазначила співачка.

Артистка зауважила, що перенесла операцію, її стан наразі стабільний, а попереду – тривалий шлях лікування та відновлення, який вона проходить крок за кроком із надією та терпінням.

фото: Катерина Бужинська/Facebook

«Дуже сумую за вами й усім серцем прагну якнайшвидше повернутися на сцену, щоб знову співати для вас. Прошу поставитися до цієї ситуації з розумінням і повагою та, якщо маєте можливість, помолитися за моє здоров’я. Я щиро вірю, що в житті все має свій сенс, а кожен вчинок – свої наслідки. Господь усе бачить і кожному воздається по справедливості. Також змушена повідомити, що в концертах із Михайлом Грицканом, де я була заявлена, тимчасово не братиму участі – на цих виступах мене не буде. Дорогі мої, я обов’язково повернуся. Дякую кожному з вас за підтримку, тепло, молитви й добрі слова. Вони для мене зараз надзвичайно важливі», – додала Бужинська.

Нагадаємо, що 10 грудня у столичному Палаці «Україна» відбувся новорічний концерт для дітей, які здобувають освіту у комерційній мережі закладів освіти «А+». На цей захід до учнів завітали найпопулярніші українські артисти. Зокрема, попри проблеми зі здоров’ям, Катерина Бужинська виступила на сцені в окулярах.

До слова, Катерина Бужинська зізналася, що багато років тому могла потрапити в російський шоубізнес, однак тоді їй завадила це зробити співачка Таїсія Повалій.