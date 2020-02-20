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    Поліція відкрила дві кримінальні справи після заворушень у Нових Санжарах

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    <p>У&nbsp;МВС зазначили, що&nbsp;агресивно налаштовані громадяни кидали каміння в&nbsp;автобус з&nbsp;евакуйованими та&nbsp;поліцейських</p> - Поліція відкрила дві кримінальні справи після заворушень у Нових Санжарах

    У МВС зазначили, що агресивно налаштовані громадяни кидали каміння в автобус з евакуйованими та поліцейських

    У результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа

    Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах, де місцеві мешканці влаштували заворушення через приїзд евакуйованих з Китаю громадян.

    Про це йдеться в повідомленні МВС України.

    Досудове розслідування проводиться за ч. 1 ст. 294 (масові заворушення) та ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

    За останніми даними, у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

    У МВС зазначили, що агресивно налаштовані громадяни кидали каміння в автобус з евакуйованими та поліцейських. У результаті щонайменше в одному автобусі розбили вікно.

    Окрім того, один чоловік намагався автомобілем наїхати на правоохоронців.

    Як відомо, у Нових Санжарах на Полтавщині, куди привезли евакуйованих з Уханя, відбувається засідання оперативного штабу уряду під головуванням прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

    Як повідомляв Главком, у четвер ввечері транспорт з евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

    Перед цим місцеві заблокували колону за 7 км в селі Руденківка. Там протестувальники перекривали дорогу.

    Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

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