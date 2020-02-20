Поліція відкрила дві кримінальні справи після заворушень у Нових Санжарах
У МВС зазначили, що агресивно налаштовані громадяни кидали каміння в автобус з евакуйованими та поліцейських
У результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа
Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах, де місцеві мешканці влаштували заворушення через приїзд евакуйованих з Китаю громадян.
Про це йдеться в повідомленні МВС України.
Досудове розслідування проводиться за ч. 1 ст. 294 (масові заворушення) та ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
За останніми даними, у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.
У МВС зазначили, що агресивно налаштовані громадяни кидали каміння в автобус з евакуйованими та поліцейських. У результаті щонайменше в одному автобусі розбили вікно.
Окрім того, один чоловік намагався автомобілем наїхати на правоохоронців.
Як відомо, у Нових Санжарах на Полтавщині, куди привезли евакуйованих з Уханя, відбувається засідання оперативного штабу уряду під головуванням прем'єр-міністра Олексія Гончарука.
Як повідомляв Главком, у четвер ввечері транспорт з евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.
Перед цим місцеві заблокували колону за 7 км в селі Руденківка. Там протестувальники перекривали дорогу.
Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.
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