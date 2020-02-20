Евакуйовані з Уханя українці прибули у санаторій в Нових Санжарах, незажаючи на палаючі шини і барикади



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Мешканці Нових Санжар влаштували українцям, які прилетіли з Уханю, «гостинний» прийом Фото: РБК-Україна

Люди, які повернулися з Китаю, шоковані і пригнічені такою зустріччю з боку співвітчизників

Транспорт з евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах.

Перед цим місцеві заблокували колону за 7 км в селі Руденківка. Там протестувальники перекривали дорогу.

Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

Скріншот з відео

За попередніми даними, евакуйовані українці та іноземці протягом 14 днів перебуватимуть в обсервації, щоб виключити можливість поширення коронавіруса. 45 українців і 28 іноземців, включаючи дітей від двох років, повертаються додому.

У Нових Санжарах працюватиме оперативний штаб, очікується приїзд прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Прем'єр на тлі протестів у Нових Санжарах вилетів в Полтавську область. Він поспілкувався по телефону з членами екіпажу літака, яким евакуювали українців.

Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прибув в Нові Санжари на Полтавщині, куди повинні доставити українців, евакуйованих з китайського Уханя, і поспілкувався з місцевими жителями, які вийшли на акцію протесту. Він пояснив місцевим, що українські громадяни майже два тижні перебували ув своїх будинках в Китаї і не виходили на вулицю на тлі спалаху коронавірусу, перед посадкою на літак їх двічі перевірили.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що медичний центр, куди доставлять евакуйованих з Уханя, буде найбільш охоронюваним в країні. Також він звернувся до протестуючих, які намагаються блокувати дорогу на під'їзді до медцентру в Нових Санжарах (Полтавщина), та закликав українців бути людяними. Під Полтавою вже почалися сутички між поліцією і противниками евакуації українців з Китаю.

Також «Главком» попереджав, що на електронну пошту громадян почали надходити листи із інформацією про те, що в Україні лабораторно підтверджено п’ять випадків захворювання на коронавірус: по два у Києві та Львові і ще один – у Харкові. На сайтах МОЗ і Центру громадського здоров'я жодної інформації про появу коронавірусу в Україні немає. У пресслужбі МОЗ «Главкому» спростували цю інформацію.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.

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