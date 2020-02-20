«Гостинний» прийом у Нових Санжарах. Люди махали зустрічаючим, а в них летіло каміння



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Будівля санаторію, куди заселили евакуйованих з Китаю українців

Евакуйовані з Китаю українці уже розміщуються у санаторії

Усі евакуйовані з Китаю громадяни успішно доставлені в санаторій Національної Гвардії в Нових Санжарах і розміщаються в номерах. Про це написав у Facebook заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

«А тим часом всі наші евакуйовані з КНР громадяни успішно доставлені в санаторій Національної Гвардії в Нових Санжарах і розміщаються в номерах», - написав Геращенко.

Зазначимо, що коли автобуси заїздили на територію санаторію - в них летіло каміння. У кількох розбиті вікна та двері.

Дехто з тих, хто перебував в автобусі, махали зустрічаючим, а дехто - ховав обличчя.

Варто зазначити, що українські громадяни майже два тижні перебували у своїх будинках в Китаї і не виходили на вулицю на тлі спалаху коронавірусу, перед посадкою на літак їх двічі перевірили.

За попередніми даними, евакуйовані українці та іноземці протягом 14 днів перебуватимуть в обсервації, щоб виключити можливість поширення коронавіруса. 45 українців і 28 іноземців, включаючи дітей від двох років, повертаються додому.

У Нових Санжарах працюватиме оперативний штаб.

Як повідомляв Главком, транспорт з евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах.

Перед цим місцеві заблокували колону за 7 км в селі Руденківка. Там протестувальники перекривали дорогу.

Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

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