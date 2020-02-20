«Гостинний» прийом у Нових Санжарах. Люди махали зустрічаючим, а в них летіло каміння
Евакуйовані з Китаю українці уже розміщуються у санаторії
Усі евакуйовані з Китаю громадяни успішно доставлені в санаторій Національної Гвардії в Нових Санжарах і розміщаються в номерах. Про це написав у Facebook заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
«А тим часом всі наші евакуйовані з КНР громадяни успішно доставлені в санаторій Національної Гвардії в Нових Санжарах і розміщаються в номерах», - написав Геращенко.
Зазначимо, що коли автобуси заїздили на територію санаторію - в них летіло каміння. У кількох розбиті вікна та двері.
Дехто з тих, хто перебував в автобусі, махали зустрічаючим, а дехто - ховав обличчя.
Варто зазначити, що українські громадяни майже два тижні перебували у своїх будинках в Китаї і не виходили на вулицю на тлі спалаху коронавірусу, перед посадкою на літак їх двічі перевірили.
За попередніми даними, евакуйовані українці та іноземці протягом 14 днів перебуватимуть в обсервації, щоб виключити можливість поширення коронавіруса. 45 українців і 28 іноземців, включаючи дітей від двох років, повертаються додому.
У Нових Санжарах працюватиме оперативний штаб.
Як повідомляв Главком, транспорт з евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах.
Перед цим місцеві заблокували колону за 7 км в селі Руденківка. Там протестувальники перекривали дорогу.
Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.
- Голова Нових Санжар Інна Коба: Санаторій, куди везуть евакуюваних із Китаю, розташований у центрі селища
- Селищна голова Нових Санжар: Про рішення розмістити евакуйованих з Китаю в Нових Санжарах дізналася з Facebook