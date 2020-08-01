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    Здоров'я

    У МОЗ повідомили, на якому місці у світі перебуває Україна за кількістю хворих на коронавірус

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    Станом на ранок 1 серпня в Україні зафіксовано 1 172 нових випадки коронавірусу - У МОЗ повідомили, на якому місці у світі перебуває Україна за кількістю хворих на коронавірус
    Станом на ранок 1 серпня в Україні зафіксовано 1 172 нових випадки коронавірусу

    Серед європейських країн за кількістю випадків Covid-19 Україна посідає восьме місце

    Україна знаходиться на 34-му місці у світі за кількістю хворих на коронавірусну хворобу та на 38-му за кількістю летальних випадків.

    Про це під час брифінгу розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомили у пресслужбі МОЗ.

    «На сьогодні Україна за кількістю зареєстрованих випадків коронавірусної хвороби займає 34-е місце у світі, за смертністю від Covid-19 – 38-е. За кількістю хворих на 1 млн населення Україна посідає 86-е місце. Серед європейських країн за кількістю випадків Covid-19 Україна посідає восьме місце, за смертністю – 15-е, за кількістю хворих на 1 млн населення – 37-е», – йдеться у повідомленні.

    Головний державний санітарний лікар України зауважив, що зростання кількості випадків захворюваності Сovid-19 в Україні було спричинене послабленням карантинних заходів. Впровадження нових національних показників з 22 червня, за якими відслідковувалася динаміка захворюваності та вроваджувались обмежувальні заходи, дозволила МОЗ якісно та ефективно визначати регіони з тенденцією до зростання.

    «Згідно зі світовою статистикою, кількість хворих та смертності від коронавірусу зростає: США – 165 тис. летальних випадків, Бразилія – 92 тис., Великобританія – 46 тис., Мексика – 46 тис., Італія – 35 тис. летальних випадків. І це країни, в яких було запроваджено карантин різної ступені жорсткості», – наголосив він. 

    Як повідомлялося, станом на ранок 1 серпня в Україні зафіксовано 1 172 нових випадки коронавірусу, це на 82 випадки більше, ніж учора (1 090).

    Одужали – 556 (вчора 598), померли – 16 (вчора 20).

    Загалом одужали 39 308 осіб, летальних випадків – 1 709.

    У Києві виявлено хворих 101 особу (вчора 110). Також 89 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 145 – на Львівщині (вчора 147), 87 – на Рівненщині (вчора 82).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      71056
    • Одужали
      39308
    • Хворіють
      30039
    • Померли
      1709

    Нагадаємо, станом на ранок 31 липня в Україні зафіксовано 1 090 нових випадків коронавірусу.

    Одужали – 598, померли – 20.

    Загалом одужали 38 752 особи, летальних випадків – 1 693.

    У Києві виявлено хворих 110. Також 63 випадки зафіксовано у Чернівецькій області і 147 – на Львівщині, 82 – на Рівненщині.

    Україна карантин населення коронавірус Віктор Ляшко
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