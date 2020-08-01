В Індії від антисептику померли 10 людей



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Усі загиблі мали залежність від алкоголю

Антисептичний засіб випили замість забороненого алкоголю

В індійському штаті Андхра-Прадеш отруїлися антисептичним засобом 10 людей. Напередодні там запровадили локальний карантин. У штаті також заборонили продаж алкоголю через спалах коронавірусу. Про це повідомляє 24 канал

Через те, що алкоголь там недоступний, потерпілі вирішили скористатись більш поширеним засобом, який легко дістати. Відтак, люди вжили антисептик на основі спирту з безалкогольними напоями чи водою. Це і призвело до смерті.

За словами місцевої поліції, усі загиблі мали залежність від алкоголю. Наразі правоохоронці перевіряють, чи не було в антисептиках токсичних речовин. Усі зразки засобу вже надіслали на хімічний аналіз.

Крім того, Федеральний уряд Індії відновив більшість підприємств, щоби запобігти сильному економічному краху. На початку цього тижня було оголошено, що йоги та тренажерні зали відкриють, а також знімуть обмеження на пересування.

Однак багато штатів та міст продовжують застосовувати карантинні обмеження в певних областях через пандемію. Зокрема, у штаті, де стався інцидент підтверджені випадки коронавірусу за останній місяць зросли в 9 разів.

За останні 24 години в Індії зафіксували понад 55 тисяч нових інфікувань на національному рівні. Кількість загиблих збільшилася на 779. Загалом у країні померли від недуги майже 36 тисяч людей.

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