Литва повернула обов’язковий масковий режим у громадських місцях



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Торгові та розважальні заклади тепер також повинні обмежувати потік клієнтів і одержувачів послуг Фото: Delfi/Domantas Pipas

Винятки поширюються на послуги, які не можуть бути надані під час носіння маски

Литва з 1 серпня повернула обов’язкове носіння масок у закритих громадських місцях, щоб знизити ймовірність поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Delfi.

Відтепер маски є обов’язковими в магазинах, для співробітників закладів громадського харчування, в громадському транспорті, а також під час перельотів і при наданні інших послуг.

Маски є обов’язковими для всіх осіб старших шести років, за винятком підприємств громадського харчування, де це зобов’язання буде застосовуватися тільки до працівників.

Винятки поширюються на послуги, які не можуть бути надані під час носіння маски, наприклад, під час гоління бороди чи косметологічних і косметичних процедур.

Торгові та розважальні заклади тепер також повинні обмежувати потік клієнтів і одержувачів послуг: в чергах забезпечити дотримання безпечної відстані не менше 1 метра один від одного.

У громадському транспорті має бути засіб для дезінфекції рук, весь автобус або тролейбус повинен дезінфікуватися щонайменше один раз на день.

Носіння маски у Литві стало рекомендованим з 17 червня, коли в країні вирішили скасувати карантин.

Як повідомлялося, станом на ранок 1 серпня в Україні зафіксовано 1 172 нових випадки коронавірусу, це на 82 випадки більше, ніж учора (1 090).

Одужали – 556 (вчора 598), померли – 16 (вчора 20).

Загалом одужали 39 308 осіб, летальних випадків – 1 709.

У Києві виявлено хворих 101 особу (вчора 110). Також 89 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 145 – на Львівщині (вчора 147), 87 – на Рівненщині (вчора 82).

Коронавірус в Україні

Всього 71056

Одужали 39308

Хворіють 30039

Померли 1709

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Нагадаємо, станом на ранок 31 липня в Україні зафіксовано 1 090 нових випадків коронавірусу.

Одужали – 598, померли – 20.

Загалом одужали 38 752 особи, летальних випадків – 1 693.

У Києві виявлено хворих 110. Також 63 випадки зафіксовано у Чернівецькій області і 147 – на Львівщині, 82 – на Рівненщині.