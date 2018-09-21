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    Здоров'я

    У виховательки дитсадка у Бердянську виявили туберкульоз

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    У виховательки дитсадка у Бердянську виявили туберкульоз

    Після інциденту в дитсадку лікарі обстежують 181 дитину і 17 співробітників установи

    У виховательки одного з дитячих садків Бердянська Запорізької області виявили туберкульоз. Тепер лікарі обстежуватимуть стан здоров'я всього персоналу і дітей, які відвідують заклад.

    Про це повідомляє прес-служба Бердянської міської ради.

    За даними відомства, після інциденту в дитсадку лікарі обстежують 181 дитину і 17 співробітників установи.

    «Профілактичні заходи серед усіх, хто контактував з хворим, стосуватимуться 181 дитини і 17 дорослих - працівників установи. Будуть складені графіки обстеження. Всі ці заходи будуть проводитися тільки за присутності батьків чи законних представників дитини і на основі підписаної згоди. До речі, уже отримано 123 таких згоди», - йдеться в повідомленні мерії.

    Раніше ВООЗ назвала туберкульоз найбільш смертоносною хворобою в світі.

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