У виховательки дитсадка у Бердянську виявили туберкульоз



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Після інциденту в дитсадку лікарі обстежують 181 дитину і 17 співробітників установи

У виховательки одного з дитячих садків Бердянська Запорізької області виявили туберкульоз. Тепер лікарі обстежуватимуть стан здоров'я всього персоналу і дітей, які відвідують заклад.

Про це повідомляє прес-служба Бердянської міської ради.

За даними відомства, після інциденту в дитсадку лікарі обстежують 181 дитину і 17 співробітників установи.

«Профілактичні заходи серед усіх, хто контактував з хворим, стосуватимуться 181 дитини і 17 дорослих - працівників установи. Будуть складені графіки обстеження. Всі ці заходи будуть проводитися тільки за присутності батьків чи законних представників дитини і на основі підписаної згоди. До речі, уже отримано 123 таких згоди», - йдеться в повідомленні мерії.

Раніше ВООЗ назвала туберкульоз найбільш смертоносною хворобою в світі.