У Збройних силах за минулу добу виявили 21 хворого на коронавірус
Від початку пандемії у Збройних силах України зареєстровано 44 летальних випадків
У ЗСУ за минулу добу зареєстрували 21 новий випадок зараження коронавірусом. Загалом станом на 14 лютого у Збройних Силах на Covid-19 хворіють 540 осіб.
Про це повідомляє пресслужба Командування медичних сил.
«За минулу добу зареєстровано 21 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано чотирьох осіб», – йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що стан здоров’я хворих задовільний, призначено необхідне лікування.
У Командуванні медсил також інформують, що станом на 10.00 14 лютого у Збройних Силах на Covid-19 хворіють 540 осіб.
Загалом за час пандемії одужали 15433 особи, летальних випадків – 44.
На ізоляції перебувають 86 осіб.
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Всього1271143
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Померли24330
Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 3094 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, вчора захворіли 183 дитини та 72 медпрацівники.
За минулу добу було госпіталізовано 1917 людей з діагнозом коронавірус. Від ускладнень хвороби померли 45 пацієнтів. Одужало впродовж минулої доби 2002 особи.