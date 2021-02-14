У Збройних силах за минулу добу виявили 21 хворого на коронавірус

Загалом в українській армії на коронавірус хворіють 540 військовослужбовців

Від початку пандемії у Збройних силах України зареєстровано 44 летальних випадків

У ЗСУ за минулу добу зареєстрували 21 новий випадок зараження коронавірусом. Загалом станом на 14 лютого у Збройних Силах на Covid-19 хворіють 540 осіб.

Про це повідомляє пресслужба Командування медичних сил.

«За минулу добу зареєстровано 21 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано чотирьох осіб», – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що стан здоров’я хворих задовільний, призначено необхідне лікування.

У Командуванні медсил також інформують, що станом на 10.00 14 лютого у Збройних Силах на Covid-19 хворіють 540 осіб.

Загалом за час пандемії одужали 15433 особи, летальних випадків – 44.

На ізоляції перебувають 86 осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 1271143

Одужали 1114301

Хворіють 132512

Померли 24330

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Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 3094 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, вчора захворіли 183 дитини та 72 медпрацівники.

За минулу добу було госпіталізовано 1917 людей з діагнозом коронавірус. Від ускладнень хвороби померли 45 пацієнтів. Одужало впродовж минулої доби 2002 особи.

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