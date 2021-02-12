Безпечний День Святого Валентина та інші свіжі Covid-поради від американських фахівців

Експерти з різних країн попереджають про третю хвилю пандемії

Кількість нових випадків захворювання на Covid-19 у світі за минулий тиждень зменшилася на 17%, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я. Загалом за сім днів було виявлено понад 3,1 млн нових випадків, що є найнижчим показником за кількістю нових випадків з останнього тижня жовтня минулого року. Також було зафіксовано 88 тис. смертей від коронавірусу, що на 10% менше, ніж за попередній тиждень.

«Хоча все ще існує багато країн, де зростає кількість випадків захворювання, на світовому рівні це обнадіює», – визнали у ВООЗ.

Водночас розслаблятися зарано. Експерти з різних країн попереджають про третю хвилю пандемії: у Європі, попри початок кампанії з вакцинації, вона вже вирує. Тому послаблення карантинних норм у низці країн може спровокувати нові спалахи. Задля безпеки населення американський Центр контролю захворюваності опублікував нові рекомендації щодо безпеки на основі результатів нових досліджень. Фахівці також дали безпечного формату святкування Дня Святого Валентина.

Дві маски замість однієї

Носіння двох захисних масок блокує 92,5% потенційно інфекційних частинок від можливого хворого на коронавірус у безсимптомній формі чи від того, хто кашляє та чхає. За даними останніх досліджень американського Центру з контролю захворювань (ЦКЗ), такий ефект забезпечує звичайна маска з тканини, одягнута зверху на одноразову синю хірургічну маску: два шари захисту створюють щільне прилягання та усувають розпорошення мікрочасток, в яких може міститися вірус чи його фрагменти.

Розповсюджені в аптеках світу сині хірургічні маски, як правило, не надійно прилягають до обличчя і створюють проміжки, через які виходить нефільтроване повітря. Одягнута зверху маска з тканини може виконувати функцію затискача та закріплювати медичну маску на місці.

«Ми продовжуємо рекомендувати, щоб маски складалися з двох або більше шарів, повністю закривали носа і роті, щільно прилягали до обличчя. Крім того, кожен, хто досягнув двохрічного віку, повинен носити маску під час перебування серед людей і навіть вдома – у випадку, якщо він знаходиться в оточенні тих персон, які з ними не проживають», – підкреслила директор британської комісії з охорони здоров'я доктор Рошель Валенскі на брифінгу в Білому домі.

Доктор Джон Брукс, головний медичний працівник відділу реагування на Covid-19 Центру з контролю захворювань наголошує: «Якщо ви одягаєте маску, переконайтеся, що вона щільно прилягає до обличчя. І пам’ятайте: маски справді можуть запобігти поширенню коронавірусу».

Імунітет формується впродовж 14 днів після щеплення

Щеплення є – самоізоляції немає

Люди, які були повністю вакциновані проти коронавірусу, тобто отримали дві дози вакцини Pfizer-BioNTech або Moderna чи необхідну кількість доз інших офіційно дозволених вакцин, теоретично можуть без ризику для здоров’я не дотримуватися самоізоляції після контакту із хворим. Це не означає, що їм слід припинити вживати запобіжні заходи, як от дезінфекція рук і поверхонь, носіння масок, уникнення скупчення людей і погано провітрюваних приміщень. Річ у тім, що навіть вакциновані люди можуть переносити вірус у носі та горлі та передавати його іншим.

Однак самоізоляція скасовується за дотримання ще однієї важливої умови: від моменту останнього щеплення повинно минути не менш ніж два тижні – імунітет формується не у момент щеплення, а впродовж 14 днів.

Водночас Центр з контролю захворювань не має точних даних про те, як довго триває захист після щеплення. Відтак, не дотримуватися самоізоляції можуть собі дозволити ті, хто вакцинувався не більш як три місяці тому – тобто до моменту контакту із хворим. І звісно, вакциновані мають самоізолюватися у випадку появи симптомів вірусної інфекції.

«Вакцини запобігають захворюванням із проявом симптомів, але досі не було доведено, що вони запобігають безсимптомним перебігам хвороби», – зазначили у Центрі з контролю захворювань.

У Центрі також зауважили, що вигоди від примусу людей до самоізоляції протягом двох тижнів можуть перевищувати ризик передачі інфекції цих випадках.

Люди можуть підвищити ризик заразитися вірусом, якщо влаштують вечерю в приміщенні з друзями

Безпечний романтичний контакт

У Центрі підкреслили, що найбезпечнішим способом святкування Дня всіх закоханих (тобто дня Святого Валентина) є або контакт лише з тою людиною, з якою ви живете, або ж святкування у режимі онлайн. Якщо ж є можливість побачитися із людиною, з якою ви не проживаєте разом, у Центрі з контролю захворювань радять святкувати у форматі романтичної прогулянки, тобто бажано перебувати не у приміщенні.

Медичний аналітик, професор з питань охорони здоров'я в Університеті Джорджа Вашингтона, лікар Леана Вен застерігає від будь-яких зібрань всередині приміщення з людьми, які з вами разом не проживають. «Люди можуть підвищити ризик заразитися вірусом, якщо влаштують вечерю в приміщенні з друзями чи вирушать у багатолюдний ресторан», – зазначає вона.

Діти шкільного віку, як правило, обмінюються листівками на день Святого Валентина зі своїми однокласниками. Ті ж, хто навчається дистанційно, можуть безпечно надсилати один одному електронні привітання, листівки.

У Центрі з контролю захворювань також підкреслюють, що вірогідність передачі коронавірусу через продукти мінімальна, тому можна без ризику надсилати дорогим людям продукти, солодощі, квіти.

Ось кілька ідей безпечного святкування від Центру з контролю захворювань:

Напишіть дорогій людині листа – але не на комп’ютері, а від руки, і надішліть поштою. Альтернатива – запишіть голосове привітання і надішліть коханій/коханому цей аудіофайл.

Створіть підбірку з пісень, які нагадують вам про дорогу людину. Надішліть ссилку на файлообмінник чи запишіть на електронний носій цю підбірку.

Якщо ви з коханою людиною саме перебуваєте на самоізоляції, замовте доставку подарунку або ж просто приготуйте сніданок – такий прояв турботи може бути навіть приємнішим, ніж гарна річ.

Якщо ви вирішили передати через кур’єра якийсь подарунок, тут немає жодних обмежень: від замовлення у ресторані улюблених страв до домашніх ласощів, від ковдри до м’якої іграшки.

Наталія Сокирчук, «Главком»