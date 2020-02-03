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    Здоров'я

    У Житомирі обстежили дитину, яка повернулася з Китаю з підозрою на коронавірус

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    <p>У дитини не виявили коронавірус</p> - У Житомирі обстежили дитину, яка повернулася з Китаю з підозрою на коронавірус

    У дитини не виявили коронавірус

    Вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру провела для дитини безкоштовно 15 досліджень

    У Житомирі провели обстеження дитини, в якої запідозрили коронавірус після її повернення з відпочинку у Китаї, і небезпечної інфекції не виявили.

    Про це у понеділок, 3 лютого, інформує Житомирський обласний лабораторний центр.

    «Дитина знаходилась на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні дитячої лікарні ім. В.Й.Башека. Станом на 29.01.2020 р. для вірусологічного підтвердження діагнозу «коронавірусна інфекція» набір діагностикумів в державі, зокрема в області відсутні. Тому виключення або підтвердження діагнозу «коронавірусна інфекція» здійснювалось відповідно до затвердженого алгоритму шляхом проведення вірусологічних досліджень матеріалу від хворої дитини на інші вірусні інфекції», - йдеться у повідомленні.

    Вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру провела для дитини безкоштовно 15 досліджень. За їх результатами виділено «аденовірус», проти якого своєчасно та в повному обсязі проведено протиепідемічні заходи.

    Враховуючи дані вірусологічних досліджень, діагноз «коронавірусна інфекція» не підтверджено, констатували у лабцентрі.

    Раніше стало відомо, що 3 лютого до Олександрівської клінічної лікарні Києва доставлені три особи, що прибули з Китаю.

    Ввечері 3 лютого у МОЗ повідомили, що у двох пацієнтів Олександрівської лікарні Києва, яких госпіталізували з підозрою на новий коронавірус, не виявили ознак хвороби.

    Також оперативний штаб МОЗ сформував список лікарень в Україні, куди будуть відправляти пацієнтів з підозрою на коронавірус.

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