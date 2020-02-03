Xiaomi відмінила презентацію нових гаджетів через смертельний коронавірус



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Xiaomi Mi 10 і Xiaomi Mi 10 Pro 5G, може стати першим телефоном з мобільною платформою Snapdragon 865

Презентація пристроїв попередньо буде проведена онлайн 13 лютого

Компанія Xiaomi вирішила влаштувати онлайн – презентацію нових смартфонів Xiaomi Mi 10 і Xiaomi Mi 10 Pro 5G.

«Через коронавірус у Китаї журналісти з різних регіонів не зможуть зібратися в одному місці», - запевняють джерела.

Також у компанії наголосили, що онлайн-презентація дозволить убезпечити журналістів і шанувальників бренду від особистої присутності на масовому заході, де теоретично може поширюватися коронавірус.

Серія Xiaomi Mi 10, що включає в себе Xiaomi Mi 10 і Xiaomi Mi 10 Pro 5G, може стати першим телефоном з мобільною платформою Snapdragon 865. Найпотужніша версія Mi 10 Pro може отримати 16 ГБ оперативної пам’яті і 512 ГБ вбудованої пам’яті. Mi 10 Pro може підтримувати швидку зарядку 66 Вт.

Генеральний директор Black Shark Лу Юйчжоу натякнув, що новий ігровий смартфон Black Shark 3 також може стати офіційним в рамках онлайн-презентації. Юйчжоу стверджує, що традиційний формат більше не підходить для презентації. Проте, точна дата запуску Black Shark 3 ще не підтверджена.

Black Shark 3 5G буде ігровим гаджетом, що працює на мобільній платформі Snapdragon 865. З чуток, він оснащений 16 ГБ оперативної пам’яті. У телефоні буде встановлено дисплей з роздільною здатністю Quad HD + і частотою оновлення 120 Гц.

Згідно з інсайдерськими даними, презентація пристроїв буде проведена 13 лютого.