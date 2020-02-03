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    Здоров'я

    МОЗ сформувало список лікарень, куди будуть відправляти з підозрою на коронавірус

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    МОЗ сформувало список лікарень, куди будуть відправляти з підозрою на коронавірус

    На сьогодні в Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано

    Оперативний штаб МОЗ сформував список лікарень в Україні, куди будуть відправляти пацієнтів з підозрою на коронавірус

    «Був сформований список госпітальних баз і бригад екстреної медичної допомоги, які будуть надавати медичну допомогу особам з підозрою на коронавірус 2019 nCoV, і список контактних осіб обраних госпітальних баз, які будуть працювати в цілодобовому режимі», — уточнили в пресслужбі МОЗ.

    Там додали, що на засіданні затвердили проекти постанов уряду, спрямовані на попередження поширення коронавіруса в Україні.

    Як вже відомо, у китайському Ухані відкрили збудовану за 10 днів лікарню для пацієнтів з коронавірусом.

    Згідно з планами місцевих чиновників, до кінця поточного тижня мають завершити будівництво другого схожого шпиталю в Ухані. Той шпиталь буде розрахований на 1,5 тисячі місць, уточнює агенція новин AP.

    Нагадаємо, згідно з останніми даними, опублікованими в понеділок, в результаті коронавіруса захворіли 17 тис. осіб і 362 померли.

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