МОЗ сформувало список лікарень, куди будуть відправляти з підозрою на коронавірус



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На сьогодні в Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано

Оперативний штаб МОЗ сформував список лікарень в Україні, куди будуть відправляти пацієнтів з підозрою на коронавірус

«Був сформований список госпітальних баз і бригад екстреної медичної допомоги, які будуть надавати медичну допомогу особам з підозрою на коронавірус 2019 nCoV, і список контактних осіб обраних госпітальних баз, які будуть працювати в цілодобовому режимі», — уточнили в пресслужбі МОЗ.

Там додали, що на засіданні затвердили проекти постанов уряду, спрямовані на попередження поширення коронавіруса в Україні.

Як вже відомо, у китайському Ухані відкрили збудовану за 10 днів лікарню для пацієнтів з коронавірусом.

Згідно з планами місцевих чиновників, до кінця поточного тижня мають завершити будівництво другого схожого шпиталю в Ухані. Той шпиталь буде розрахований на 1,5 тисячі місць, уточнює агенція новин AP.

Нагадаємо, згідно з останніми даними, опублікованими в понеділок, в результаті коронавіруса захворіли 17 тис. осіб і 362 померли.

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