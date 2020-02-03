Ізраїль не пускатиме в країну українців, які відвідували Китай



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Пасажирам, котрі перед відльотом знаходились на території Китаю впродовж останніх 14 днів, буде відмовлено у в’їзді до Ізраїлю

Заборона стосуватиметься усіх в’їжджаючих, за виключенням громадян Ізраїлю

Уряд Ізраїлю впровадив директиву, відповідно до якої всім пасажирам, котрі перед відльотом знаходились на території Китаю впродовж останніх 14 днів, буде відмовлено у в’їзді до крани.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на лист, адресований туристичним операторам Ізраїлю.

Заборона стосуватиметься усіх в’їжджаючих, за виключенням громадян Ізраїлю.

Громадянам Ізраїлю, котрі перебували в Китаї протягом останніх 14 днів перед відльотом будуть надані відповідні інструкції по прильоту.

Директива набрала чинності та вступила в дію з понеділка, 3 лютого.

Як відомо, низка країн обмежила в'їзд туристам з Китаю через спалах смертельного коронавірусу.

Згідно з останніми даними, опублікованими в понеділок, в результаті коронавіруса захворіли 17 тис. осіб і 362 померли.