МОЗ: у двох госпіталізованих з підозрою на коронавірус не виявили ознак хвороби



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Лабораторні дослідження тривають для встановлення етіології

За результатами медогляду та консультацій двох пацієнтів, які знаходяться в Олександрівській лікарні міста Києва, не було встановлено підозри на коронавірус

У двох пацієнтів Олександрівської лікарні Києва, яких госпіталізували з підозрою на новий коронавірус, не виявили ознак хвороби.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

«За результатами медичного огляду та консультацій двох пацієнтів, які знаходяться в Олександрівській лікарні міста Києва, не було встановлено підозри на інфекцію, спричиненої 2019-nCoV. Лабораторні дослідження тривають для встановлення етіології», - йдеться у повідомленні.

Також відхилено підозру ще у трьох випадках у осіб, які повернулися з Китаю – їм встановлено діагноз «Аденовірусна інфекція».

Раніше стало відомо, що 3 лютого до Олександрівської клінічної лікарні Києва доставлені три особи, що прибули з Китаю.

Нагадаємо, за результатами дослідження зразків хворих, доставлених до вірусологічної лабораторії Державна установа «Київський міський лабораторний центр МОЗ України», підтверджено один випадок коронавірусу. Проте, фахівці підкреслили, що виявлений випадок коронавірусу не є новим китайським коронавірусом.

Оперативний штаб МОЗ сформував список лікарень в Україні, куди будуть відправляти пацієнтів з підозрою на коронавірус.