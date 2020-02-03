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    МОЗ: у двох госпіталізованих з підозрою на коронавірус не виявили ознак хвороби

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    Лабораторні дослідження тривають для встановлення етіології - МОЗ: у двох госпіталізованих з підозрою на коронавірус не виявили ознак хвороби
    Лабораторні дослідження тривають для встановлення етіології

    За результатами медогляду та консультацій двох пацієнтів, які знаходяться в Олександрівській лікарні міста Києва, не було встановлено підозри на коронавірус

    У двох пацієнтів Олександрівської лікарні Києва, яких госпіталізували з підозрою на новий коронавірус, не виявили ознак хвороби.

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

    «За результатами медичного огляду та консультацій двох пацієнтів, які знаходяться в Олександрівській лікарні міста Києва, не було встановлено підозри на інфекцію, спричиненої 2019-nCoV. Лабораторні дослідження тривають для встановлення етіології», - йдеться у повідомленні.

    Також відхилено підозру ще у трьох випадках у осіб, які повернулися з Китаю –  їм встановлено діагноз «Аденовірусна інфекція».

    Раніше стало відомо, що 3 лютого до Олександрівської клінічної лікарні Києва доставлені три особи, що прибули з Китаю.

    Нагадаємо, за результатами дослідження зразків хворих, доставлених до  вірусологічної лабораторії Державна установа «Київський міський лабораторний центр МОЗ України», підтверджено один випадок коронавірусу. Проте, фахівці підкреслили, що виявлений випадок коронавірусу не є новим китайським коронавірусом.

    Оперативний штаб МОЗ сформував список лікарень в Україні, куди будуть відправляти пацієнтів з підозрою на коронавірус.

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