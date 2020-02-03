МОЗ: у двох госпіталізованих з підозрою на коронавірус не виявили ознак хвороби
За результатами медогляду та консультацій двох пацієнтів, які знаходяться в Олександрівській лікарні міста Києва, не було встановлено підозри на коронавірус
У двох пацієнтів Олександрівської лікарні Києва, яких госпіталізували з підозрою на новий коронавірус, не виявили ознак хвороби.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
«За результатами медичного огляду та консультацій двох пацієнтів, які знаходяться в Олександрівській лікарні міста Києва, не було встановлено підозри на інфекцію, спричиненої 2019-nCoV. Лабораторні дослідження тривають для встановлення етіології», - йдеться у повідомленні.
Також відхилено підозру ще у трьох випадках у осіб, які повернулися з Китаю – їм встановлено діагноз «Аденовірусна інфекція».
Раніше стало відомо, що 3 лютого до Олександрівської клінічної лікарні Києва доставлені три особи, що прибули з Китаю.
Нагадаємо, за результатами дослідження зразків хворих, доставлених до вірусологічної лабораторії Державна установа «Київський міський лабораторний центр МОЗ України», підтверджено один випадок коронавірусу. Проте, фахівці підкреслили, що виявлений випадок коронавірусу не є новим китайським коронавірусом.
Оперативний штаб МОЗ сформував список лікарень в Україні, куди будуть відправляти пацієнтів з підозрою на коронавірус.