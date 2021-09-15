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    Україна може поділитися Covid-вакцинами, термін використання яких закінчується

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    Коли термін придатності вакцини спливає, її утилізують - Україна може поділитися Covid-вакцинами, термін використання яких закінчується
    Коли термін придатності вакцини спливає, її утилізують
    Фото з відкритих джерел

    У МОЗ придумали, як запобігти псуванню ковід-вакцин

    Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що хоче запобігти псуванню вакцин від коронавірусу. Він не виключає, що Україна може поділитися дозами, у яких збігає термін придатності, з іншими країнами. Про це йшлося в інтерв'ю міністра «24 каналу».

    За словами Ляшка, дози вакцини від коронавірусу, у яких спливе термін придатності, будуть вилучені з обігу, після чого їх утилізують.

    «Але ми будемо робити все можливе, щоб продукт не був утилізований, а був використаний на території України. Якщо ми бачитимемо, що не встигаємо використати, то будемо говорити з нашими міжнародними партнерами про те, щоб поділитися і вакцина була використана там, де може бути використана», – пояснив він.

    Ляшко також сказав, що Україна зайшла в епідемічний сезон ГРВІ. Тому, за його словами, в країні зростає кількість випадків захворювання на коронавірус.

    Нагадаємо, ВООЗ вкотре дорікнула країнам за нерівномірний розподіл вакцин. Глава організації назвав це «плямою на колективній совісті».

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    Теги: міністр Україна вакцинація Віктор Ляшко
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    Україна може поділитися Covid-вакцинами, термін використання яких закінчується