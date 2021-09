Всесвітньо відомий медичний журнал написав про марність ревакцинації

На думку дослідників, для більшості населення Землі повторне вакцинування на даний момент не потрібне

Необхідності повторної вакцинації для тих, хто вже отримав вакцину від Covid-19, наразі немає. Такого висновку дійшла група дослідників, серед яких представники Всесвітньої організації охорони здоров'я та Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США. Цитати з їх дослідження, опублікованого в журналі The Lancet, наводить The New York Times.

На думку фахівців, необхідність у повторній вакцинації поки відсутня, оскільки існуючі вакцини в достатній мірі ефективні. До того ж, занадто часте або передчасне введення повторних, «бустерних» доз може призвести до міокардиту і синдрому Гієна-Барре. Проте, для людей зі слабкою імунною системою ревакцинація може бути корисною.

Автори статті вважають, що перед тим, як рекомендувати людям вводити нові дози вакцин, фахівцям слід провести відповідні дослідження.

Зазначимо, що у серпні генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус закликав багаті країни обмежити ревакцинацію від Covid-19, щоб допомогти бідним державам прищепити не менш ніж 10% жителів. За його підрахунками, на той момент у світі було введено близько 4 мільярдів доз вакцин, з яких 80% отримали мешканці країн з високим і середнім рівнем доходу.

Нагадаємо, що ВООЗ вкотре дорікнула країнам за нерівномірний розподіл вакцин. Глава організації Аданом Гебрейесус назвав це «плямою на колективній совісті».

«Ми не хочемо, щоб бустерні дози застосовувалися лише для здорових людей, коли так багато працівників охорони здоров'я і людей із групи ризику у світі все ще чекають своєї першої вакцини», – відзначив він.

