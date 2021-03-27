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    Імунолог пояснила, чи варто носити маски на вулиці

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    Маски на вулиці не є панацеєю від Covid-19 - Імунолог пояснила, чи варто носити маски на вулиці
    Маски на вулиці не є панацеєю від Covid-19
    Фото з відкритих джерел

    Маски не врятують від підступної хвороби, доцільно їх одягати у приміщеннях

    Носіння маски на вулиці, як це постановив Кабмін на територіях загального користування в «червоних» карантинних зонах, не корисно для організму.

    Директор Інституту імунології, алергології та реабілітації, доктор медичних наук, імунолог Віра Казмірчук розповіла, що маска не врятує, бо в парках немає великої кількості людей.

    За словами імунолога, зменшення надходження кисню в організм робить гірше. «Людина не може в масці бути цілий день», - підкреслила імунолог.

    Казмірчук уточнила що люди повинні ходити в масках у приміщеннях. Однак без неї можна знаходиться там, де стоїть знезаражувальна апаратура.

    Додамо, що за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1407), Одеській (1282), Київській (1273) Дніпропетровській (1171), областях та м. Київ (1226).

    А за минулу добу в Україні зафіксували 18132 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Вчора 7138 людей одужали, а 326 – померли від ускладнень захворювання. Госпіталізували 4826 пацієнтів із підозрою чи діагнозом Covid-19. Минулої доби захворіли 923 дитини та 435 медичних працівників.

    Теги: вакцинація
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