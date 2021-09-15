Білл Гейтс прогнозує нову пандемію та назвав умову готовності світу до неї

На думку мільярдера, коронавірус продемонстрував неготовність людства до страшніших пандемій, які виникатимуть у подальшому

Співзасновник компанії Microsoft Білл Гейтс вважає, що умовою готовності світу до нової епідемії є можливість розробити вакцину в найкоротші терміни. Свою думку він висловив в інтерв'ю The Wall Street Journal.

На думку Гейтса, наступна пандемія може бути в десятки разів гіршою за нинішню, і наразі людство не докладає належних зусиль, щоб до неї підготуватися.

Мільярдер-філантроп вважає, що для відповідності викликам сучасності необхідно навчитися розробляти нову вакцину протягом 100 днів і за такий же термін розгортати потужності для її достатнього виробництва.

Зазначимо, що нещодавно фонд Білла і Мелінди Гейтс випустив звіт, який викриває суттєву нерівність у світовій кампанії з вакцинації: у розвинених країнах від коронавірусу щеплено до 80% населення, в деяких бідних – всього близько 1%. Африка отримала 48 млн доз вакцини, а штат Каліфорнія – 42 млн, хоча населення цього штату в 30 разів менше, ніж у Чорного континенту. Також в доповіді вказується, що ставлення до епідемії показує, що люди не зможуть налагодити всесвітні механізми боротьби з заразною хворобою та подолати заради цього нерівність.

Нагадаємо, нещодавно засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс назвав дві головні загрози для людства після пандемії коронавірусу. На його думку, це зміна клімату та біотероризм.

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