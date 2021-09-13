ВООЗ апелює до совісті через нерівномірний розподіл вакцин у світі

Тедрос Аданом Гебреєсус каже, що багато людей із груп ризику досі не вакциновані

Гендиректор ВООЗ дорікнув заможним країнам через вакцинацію від ковіду

ВООЗ вкотре дорікнула країнам за нерівномірний розподіл вакцин. Глава організації назвав це «плямою на колективній совісті». Про це сказав генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус.

За словами Гебреєсуса, сьогодні у світі загалом введено більше ніж 5,5 млрд доз вакцин. Втім, майже 80% усіх препаратів були введені в країнах із доходами вище середніх.

«Ми не хочемо, щоб бустерні дози застосовувалися лише для здорових людей, коли так багато працівників охорони здоров'я і людей із групи ризику у світі все ще чекають своєї першої вакцини», – відзначив Гебреєсус.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я заявляла: вважає, що багаті країни мають запровадити ввести мораторій на ревакцинацію препаратами проти Covid-19 до кінця вересня, щоб бідні країни могли хоч трохи виправити гнітючу ситуацію з щепленнями від коронавірусу.

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