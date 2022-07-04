Нова хвиля пандемії. Гендиректор компанії Pfizer звернувся до населення

Щеплення допомагає знизити ризик госпіталізації та смерті

Альберт Бурла, гендиректор компанії Pfizer заявив, що в кожній країні існують власні напрацювання з приводу вакцинації, що враховують характерні особливості кожної з держав, тому він не дає урядам жодних рекомендацій, а лише надає інформацію та дані, пише The Jerusalem Post.

«Наближається нова хвиля пандемії. Я вважаю, що ще не всі ревакцинувалися четвертою дозою вакцини. Крім того, все ще існує штам омікрон, який складно піддається контролю. Згідно з висновками ізраїльських учених, щеплення допомагає знизити ризик госпіталізації та смерті», – заявив Альберт Бурла.

Глава Pfizer також вважає, що існуючі методи профілактики і боротьби з covid-19 дозволяють «жити людям своїм життям», незважаючи на нову хвилю коронавірусу, що наближається.

Тим часом у європейських країнах спостерігається значне збільшення випадків Covid-19, оскільки починається літній сезон подорожей.

Раніше стало відомо, що ВООЗ планує відновити розслідування походження Covid-19. Для цього Всесвітня організація охорони здоров’я створює нову групу – Міжнародну наукову консультативну групу з походження нових патогенів (SAGO) – для розслідування походження коронавірусу. Дослідження спрямоване на збір стандартизованих даних про коронавірус по всьому світу.

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