Арабські Емірати подарували Україні майже 240 тисяч експрес-тестів на Covid-19

Майже 240 тисяч експрес-тестів буде передано найближчим часом у регіони країни

Це не перша допомога уряду ОАЕ Україні в боротьбі проти поширення Covid-19

Об'єднані Арабські Емірати передали Україні майже 240 тисяч експрес-тестів для виявлення інфекції Covid-19, повідомив прес-центр СБУ.

Під час зустрічі з главою СБУ Іваном Бакановим посол ОАЕ в Україні Салем Ахмед Аль-Каабі подарував українському уряду тести, які допоможуть швидко визначити, чи має людина коронавірус.

Майже 240 тисяч експрес-тестів буде передано найближчим часом у регіони країни.

Як зазначив глава СБУ, це не перша допомога уряду ОАЕ Україні в боротьбі проти поширення Covid-19. Зокрема, навесні українській стороні було передано 15 тис. медичних халатів, 500 тис. рукавичок, 20 тис. захисних масок, 30 тис. пар захисного взуття, 15 тис. комбінезонів і 6 тис. літрів дезінфікувального засобу.

«Ми високо цінуємо партнерство та дружні відносини між нашими країнами. Я щиро сподіваюся, що тісна взаємодія між Україною та ОАЕ буде й надалі поглиблюватися в інтересах наших народів», - сказав Баканов.

Також сьогодні стало відомо, що Кабінет міністрів виділив 1 мільярд гривень на закупівлю тестів на антитіла до коронавірусу.

Разом з тим МОЗ дозволив припиняти самоізоляцію без ПЛР-тесту.

Раніше очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що через стрімке зростання хворих на Covid-19 Міністерство охорони здоров’я ініціює введення жорсткого карантину вихідного дня.

Також у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що всі планові операції і госпіталізації в Україні будуть заборонені. Заборона почала діяти з понеділка 9 листопада.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 8 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8687 людей. Також відомо, що одужали 2 277 осіб (у попередній день 2637), а 115 – померло від ускладнень (вчора 138 людей). Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом захворіло – 469 018 осіб, одужало – 209 143 особи, летальних випадків – 8 565; проведено ПЛР-тестувань – 3 648 292.

До слова, компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють вакцину від коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків.