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    Covid-19 в Україні: понад 13 тисяч людей одужали за минулу добу

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    Covid-19 в Україні: понад 13 тисяч людей одужали за минулу добу
    Фото з відкритих джерел

    Найбільше нових випадків хвороби підтвердили в Києві та Дніпропетровській області

    В Україні за минулу добу, 28 травня, зафіксували ще 3306 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень підтвердили в Києві. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

    Серед захворілих 169 дітей та 77 медпрацівників. Всього за добу госпіталізовано 1402 людини, летальних випадків - 156, одужали - 13 298.

    Найбільше нових випадків підтвердили в Києві (384), Дніпропетровській (280), Львівській (251), Донецькій (228) та Київській (221) областях.

    За вчора зробили 60 563 тестування на Covid-19. З них методом ПЛР-25 454, методом ІФА - 11 758, Експрес-тестами - 23 351.

    З початку пандемії в Україні заразилися 2 млн 196 тисяч 673 людини, одужали - 2 млн 20 тисяч 216, летальних випадків - 50 232.

    Тим часом, американська розвідка повідомила Білий дім про те, що у них є нові дані щодо джерела епідемії коронавірусу Covid-19.

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    Теги: Україна коронавірус
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    Covid-19 в Україні: понад 13 тисяч людей одужали за минулу добу