Ігри відгриміли. Токіо готується розміщувати хворих на коронавірус на олімпійських об'єктах

П’ята хвиля епідемії у Японії викликана штамом коронавірусу «Дельта»

Влада японської столиці Токіо розглядає плани перетворення деяких міських олімпійських та паралімпійських об’єктів у тимчасові медичні установи. Covid-19 у країні стрімко поширюється та чинить тиск на систему охорони здоров'я. П’ята хвиля епідемії у Японії викликана штамом корона вірусу «Дельта». Організатори Паралімпійських ігор, які пройдуть із 24 серпня до 5 вересня, погодилися проводити змагання без глядачів.

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook аналітик Євген Істребін, у лікарнях Токіо станом на 21 серпня 3964 пацієнта, важких – 270. За кількістю нових випадків країна встановила новий рекорд – 25877 осіб за добу.

Аналітик зазначає, не в останню чергу до такої катастрофічної ситуації призвели дії влади та проведення олімпіади, з допомогою якої політики прагнули підвищити собі рейтинг.

«У прем'єра рейтинг поганий, близько 25%. Він зі шкіри геть лізе, щоб підвищити його. Проведення олімпіади йому не додало рейтингу, хоча він на це розраховував. А взагалі, він веселий чувачок. Перед початком зростання випадків у Токіо він планував змінити критерії госпіталізації, щоб не заповнювати лікарні. Правда, він під хвилею критики різко поміняв своє рішення. Але чувачок, звичайно, креативний, справжній самурай. Ще вони в Токіо придумали ковідні готелі. Це щось на зразок лікарні для легких і середніх пацієнтів», – зауважує Євген Істребін.

Раніше повідомлялося, що група вчених на чолі з доцентом Інституту медичних наук Токійського університету Сато Кей виявила, що штам коронавірусу «Дельта» може бути більш патогенним у порівнянні з іншими існуючими різновидами.

Зазначимо, раніше науковці підтвердили нову небезпеку коронавірусу.

Як відомо, дослідження виявило суттєве погіршення розумових здібностей у пацієнтів, які перехворіли на Covid-19.

До слова, учені виявили, що Covid-19 може сприяти розвитку хвороби Альцгеймера.

Нагадаємо, учені з’ясували, чому деякі люди не хворіють на коронавірус або переносять хворобу в безсимптомній формі. Виявляється, в цьому винен ген HLA-DRB1 * 04: 01, який був виявлений у більшості пацієнтів, які перехворіли безсимптомно.