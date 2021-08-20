Чим вакцинація у Польщі відрізняється від України – аналітик навів цікаві дані

У схемі вакцинації у Польші відсутня така ланка, як сімейні лікарі

У Польщі протягом травня-червня щодня 350-400 тис. людей отримували дозу вакцини. Нині на території Польщі діє 7809 пунктів вакцинації, зокрема 487 у столиці. При цьому у кожному кварталі Варшави наявні 2-4 таких осередки, що дозволяє вирішити проблему доступності. Про це системний аналітик Євген Істребін написав на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, в Україні у липні 2021 року темпи вакцинації не перевищували 153 тис. доз на добу, а кількість пунктів вакцинації на кінець липня становила близько 2 тис.

Окремо Істребін зупинився на тому, як у Польщі організовано запис на вакцинацію: окрім електронної реєстрації на сайті Patient.gov.pl, у сусідній країні можна зателефонувати на цілодобовий номер телефону довіри, відправити SMS, або просто напряму зв’язатись із центром вакцинації, обраним на карті.

При цьому, для запису не потрібні ніякі документи окрім номеру PESEL (аналог українського ІНН).

«Для людей, які не можуть самостійно дістатися до місця вакцинації, є транспорт: він привозить і відвозить назад додому. Якщо громадянин не виходить із дому, є мобільні бригади, які приїжджають. Вони ще створили пункти наскрізної вакцинації. Це вакцинація у твоєму автомобілі. Ти заздалегідь реєструєшся, роздруковуєш анкету й заповнюєш її. Приїжджаєш на місце за 10 хвилин до призначеного часу. Даєш заповнену анкету, тебе вакцинують в авто, потім від’їжджаєш і стоїш 20 хвилин. Щоби не було побічних ефектів, далі вільний», – розповів він.

Істребін звернув увагу на те, що в усій схемі організованої у Польші вакцинації відсутня така ланка, як сімейні лікарі.

«Дорогі мої сімейники, я щиро розумію, як вас задовбав тупий МОЗ, який думає, що ви повинні займатися однією вакцинацією і більш нічим. Я вам щиро співчуваю», – підсумував Євген Істребін.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України виділив 100 мільйонів гривень на створення біокластера «Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій».

У Міністерстві охорони здоров'я підготували законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за підроблені довідки про щеплення проти особливо небезпечних інфекційних хвороб.