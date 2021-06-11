Covid-19 в Україні: за добу виявили 1603 нових випадків

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 221 427 осіб

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ

В Україні за минулу добу виявили 1603 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових випадків у Києві та Дніпропетровській області. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

За добу в Україні госпіталізували 762 особи, померли 70 людей і одужали 5 583 особи. Вчора протестували методом ПЛР - 25 837 осіб, методом ІФА - 10 741 особу, експрес-тестами - 18 764 особи.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (217), Дніпропетровській (121), Львівській (113), Київській (105) та Запорізькій (97) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 221 427 осіб, одужали 2 120 780 осіб, а померли 51 577 пацієнтів.

Як раніше повідомляв «Глаком», Україна третя в Європі за кількістю смертей від Covid-19.

Тим часом, європейський регіональний директор ВООЗ Ганс Клюге заявив, що загроза виникнення у Європі восени смертельної четвертої хвилі Covid-19 залишається високою, попри чинний спад у кількості інфікованих. «Ми вже були у подібній ситуації. Минулого літа кількість випадків поступово зростала серед молодшої вікової групи, потім недуга перемістилася на старших людей, що призвело до страхітливих смертей осінню та взимку 2020-го. Не повторюймо цієї помилки знову», – сказав Клюге.

Аби уникнути цього він закликав європейців влітку «залишатися обачними та дотримуватися здорового ґлузду. Якщо ви хочете подорожувати – подумайте, чи треба. Якщо все ж вирішите їхати – робіть це безпечно», – зазначив експерт.