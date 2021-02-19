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    Українці зможуть отримати щеплення від Covid-19 у Польщі: названо умову

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    Іноземців, які є незастрахованими в Польщі, також будуть щеплювати коштом бюджету країни - Українці зможуть отримати щеплення від Covid-19 у Польщі: названо умову
    Іноземців, які є незастрахованими в Польщі, також будуть щеплювати коштом бюджету країни

    У Польщі перебуває близько 1,3 млн українців

    Українці, які проживають на території Польщі, зможуть безплатно отримати щеплення від коронавірусу. Вакцинація іноземців в Польщі розпочнеться на третьому етапі.

    Про це «Укрінформу» заявили в міністерстві охорони здоров'я Польщі.

    Отримати Covid-щеплення зможуть тільки ті громадяни України, які легально перебувають в країні, наприклад, мають карту тимчасового чи постійного проживання. Наявність медичного страхування не є обов'язковою умовою.

    «Це означає, що іноземців, які є незастрахованими, також будуть щеплювати коштом бюджету країни», – пояснили в польському МОЗ.

    Для щеплення від коронавірусу українцям доведеться пред'явити паспорт.

    За даними польської влади, в Польщі на початок 2020 року перебували близько 1,3 млн українців. Станом на січень 2021 року карти тимчасового чи постійного перебування в Польщі мали понад 244 тисячі громадян України.

    До слова, глава МОЗ Максим Степанов назвав вакцину, якою українців почнуть щеплювати від Covid-19: Україна до кінця тижня почне робити щеплення від Covid-19 вакциною AstraZeneca індійського виробництва.

    Цієї ночі Степанов вилетів з Києва у Пуне (Індія), щоб проконтролювали відправку партії вакцин від коронавірусу.

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    Теги: Польща медицина паспорт українці Україна щеплення вакцинація страхування коронавірус
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