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    Степанов полетів в Індію за вакцинами для українців

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    Міністр охорони здоров&rsquo;я Максим Степанов вилетів з Києва у Пуне - Степанов полетів в Індію за вакцинами для українців
    Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вилетів з Києва у Пуне

    Міністр летітиме з Києва у Пуне через Дубай та Делі – у кінцевій точці має бути за 17 годин

    Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вилетів з Києва у Пуне (Індія), щоб проконтролювали відправку партії вакцин від коронавірусу.

    Про це Степанов написав у Facebook

    Зазначається, що міністр летітиме з Києва у Пуне через Дубай та Делі – у кінцевій точці має бути за 17 годин.

    «Готуємося до перемовин з найбільшим виробником вакцин у світі – Serum Institute of India. На жаль, пандемія буде світовою проблемою кількох наступних років. Розуміємо, що контрактувати додаткові обсяги необхідно вже зараз. Тому основна задача – до вже законтрактованих 12 млн доз, досягти прямих домовленостей на поставку додаткових об’ємів вакцин Oxford/AstraZeneca та NovaVax в 2021-2022 році безпосередньо з виробником. Відправку першої партії проконтролюю на місці. Важливість вантажу зобов’язує», – написав очільник МОЗ.

    Як відомо, Serum Institute of India за контрактом має поставити в Україну вакцину AstraZeneca. Очікується, що мінімум 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому 2021 року.

    Загалом Україна домовлялася про поставки вакцин від компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneca та Novavaх.

    Раніше у МОЗ України обіцяли, що вакцинація українців від коронавірусу розпочнеться 15 лютого. Згодом, міністр сказав, що вакцина «трішечки» затримується.

    Відтак в Міністерстві охорони здоров'я знову відтермінували початок вакцинації.

    Степанов каже, що вакцинація почнеться в лютому, але ймовірно вже наступного тижня.

    До цього на ранковому брифінгу 16 лютого глава МОЗ запевняв, що вакцинація розпочнеться на поточному тижні, а «технічні проблеми», які виникли з постачанням вакцини від коронавірусу в Україну, будуть вирішені за декілька днів.

    До слова, глава МОЗ Максим Степанов назвав вакцину, якою українців почнуть щеплювати від Covid-19: Україна до кінця тижня почне робити щеплення від Covid-19 вакциною AstraZeneca індійського виробництва.

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    Теги: міністр медицина Індія Україна Максим Степанов щеплення вакцинація коронавірус
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