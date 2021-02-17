Степанов назвав вакцину, якою українців почнуть щеплювати від Covid-19

Глава МОЗ прогнозує, що 500 тисяч доз вакцини повинні прибути в Україну до кінця тижня

Україна до кінця тижня почне робити щеплення від Covid-19 вакциною AstraZeneca індійського виробництв.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» у середу ввечері повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«Думаю, що перше, з чого ми почнемо вакцинуватися, це саме вакцина компанії AstraZeneca, яка виробляється Serum Institute (Індія)», – сказав міністр.

Степанов уточнив, що 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca повинні прибути в Україну до кінця тижня.

«До кінця тижня вони повинні бути вже в Україні. Там вирішуються питання логістики, відвантаження безпосередньо з Індії, фрахт літака тощо», – додав він.

Глава МОЗ нагадав, що питаннями логістики опікується британське закупівельне агентство Crown Agents, однак міністерство охорони здоров'я перебуває на постійному зв'язку з виробником вакцини Serum Institute.

Раніше у МОЗ України обіцяли, що вакцинація українців від коронавірусу розпочнеться 15 лютого. Згодом, міністр сказав, що вакцина «трішечки» затримується.

Відтак в Міністерстві охорони здоров'я знову відтермінували початок вакцинації.

Степанов каже, що вакцинація почнеться в лютому, але ймовірно вже наступного тижня.

До цього на ранковому брифінгу 16 лютого глава МОЗ запевняв, що вакцинація розпочнеться на поточному тижні, а «технічні проблеми», які виникли з постачанням вакцини від коронавірусу в Україну, будуть вирішені за декілька днів.