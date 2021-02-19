Ізраїль презентував «зелені паспорти» для Covid-вакцинованих. Документ вже продають у Telegram

Міністр охорони здоров'я Ізраїлю попередив, що за підробку «зеленого паспорта» будуть серйозні юридичні санкції

Covid-документ дозволить жителям Ізраїлю відвідувати низу закладів

Влада Ізраїлю представила «зелений паспорт», який отримають ті громадяни, які мають щеплення від коронавірусу або ж уже перенесли захворювання. Так званий Covid-документ дозволить жителям відвідувати спортзали, басейни, виставки, жити в готелях.

Про це пише Times of Israel.

Новий сертифікат був представлений у четвер, 18 лютого, міністром охорони здоров'я Ізраїлю Юлієм Едельштейном. При цьому він попередив, що за підробку документа будуть серйозні юридичні санкції.

Паспорт громадяни зможуть отримати з неділі, 21 лютого.

«Так виглядатиме перший етап після повернення до нашого майже нормального життя», – зазначив Едельштейн.

Тим часом, як повідомляє видання Israel Info, «зелений паспорт» вже продається на декількох акаунтах у Telegram. Фахівці відзначають, що довідку МОЗ дуже легко підробити в фотошопі разом з QR-кодом, який читатиметься пристроями.

До слова, уряд Британії не збирається запроваджувати паспорти Covid-вакцинації

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні готуються до введення паспортів Covid-вакцинації

Також очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що українці будуть отримувати паспорти про щеплення від Covid-19, як і громадяни Європейського Союзу.