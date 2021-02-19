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    Ізраїль презентував «зелені паспорти» для Covid-вакцинованих. Документ вже продають у Telegram

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    <p>Міністр охорони здоров'я Ізраїлю попередив, що за підробку &laquo;зеленого паспорта&raquo; будуть серйозні юридичні санкції</p> - Ізраїль презентував «зелені паспорти» для Covid-вакцинованих. Документ вже продають у Telegram

    Міністр охорони здоров'я Ізраїлю попередив, що за підробку «зеленого паспорта» будуть серйозні юридичні санкції

    Covid-документ дозволить жителям Ізраїлю відвідувати низу закладів

    Влада Ізраїлю представила «зелений паспорт», який отримають ті громадяни, які мають щеплення від коронавірусу або ж уже перенесли захворювання. Так званий Covid-документ дозволить жителям відвідувати спортзали, басейни, виставки, жити в готелях.

    Про це пише Times of Israel.

    Новий сертифікат був представлений у четвер, 18 лютого, міністром охорони здоров'я Ізраїлю Юлієм Едельштейном. При цьому він попередив, що за підробку документа будуть серйозні юридичні санкції.

    Паспорт громадяни зможуть отримати з неділі, 21 лютого.

    «Так виглядатиме перший етап після повернення до нашого майже нормального життя», – зазначив Едельштейн.

    Тим часом, як повідомляє видання Israel Info, «зелений паспорт» вже продається на декількох акаунтах у Telegram. Фахівці відзначають, що довідку МОЗ дуже легко підробити в фотошопі разом з QR-кодом, який читатиметься пристроями.

    До слова, уряд Британії не збирається запроваджувати паспорти Covid-вакцинації

    Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні готуються до введення паспортів Covid-вакцинації

    Також очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що українці будуть отримувати паспорти про щеплення від Covid-19, як і громадяни Європейського Союзу.

    Теги: Ізраїль паспорт Telegram щеплення вакцинація коронавірус
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