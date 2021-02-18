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    Вакцинування вже розпочалося навіть у Зімбабве

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    <p>Першими вакцину отримають люди, які старші 60 років і держслужбовці</p> - Вакцинування вже розпочалося навіть у Зімбабве

    Першими вакцину отримають люди, які старші 60 років і держслужбовці

    Фото: Anadolu Agency

    На першому етапі вакцинації щеплення отримає 60% населення південноафриканської країни

    У Зімбабве 18 лютого почалася кампанія вакцинації від Covid-19.

    Про це пише Anadolu Agency.

    Відзначається, що в першу чергу прищеплюють людей старше 60 років і держслужбовців.

    Передбачається, що на першому етапі вакцинації щеплення отримає 60% населення південноафриканської країни. Згідно з планом вакцинації міністерства охорони здоров'я, кінцева мета Зімбабве – зробити щеплення 10 мільйонам з приблизно 15 млн мешканців.

    Крім того, Зімбабве закупила ще близько 800 тисяч доз вакцини, які повинні надійти в країну наступного місяця.

    Раніше у МОЗ України обіцяли, що вакцинація українців від коронавірусу розпочнеться 15 лютого. Згодом, міністр сказав, що вакцина «трішечки» затримується.

    Відтак в Міністерстві охорони здоров'я знову відтермінували початок вакцинації.

    Степанов каже, що вакцинація почнеться в лютому, але ймовірно вже наступного тижня.

    До цього на ранковому брифінгу 16 лютого глава МОЗ запевняв, що вакцинація розпочнеться на поточному тижні, а «технічні проблеми», які виникли з постачанням вакцини від коронавірусу в Україну, будуть вирішені за декілька днів.

    До слова, глава МОЗ Максим Степанов назвав вакцину, якою українців почнуть щеплювати від Covid-19: Україна до кінця тижня почне робити щеплення від Covid-19 вакциною AstraZeneca індійського виробництва.

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    Теги: Африка щеплення вакцинація коронавірус
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