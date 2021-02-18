Мешканців столиці Індонезії штрафуватимуть за відмову від Covid-вакцинації

Штрафуватимуть тих, хто вже може вакцинуватися, але з якихось причин відмовляється від цього

Рішення карати людей фінансовим способом не спрямоване на збір грошей, запевнив заступник губернатора Джакарти

Влада столиці Індонезії Джакарти вирішила ввести штрафи за відмову громадян вакцинуватися від коронавірусу. Сума штрафу становить 5 мільйонів рупій (близько 357 доларів).

Про це повідомляє Tempo.

Штрафуватимуть тих, хто вже може вакцинуватися, але з якихось причин відмовляється від цього. Таке рішення пов'язане з тим, що від цього залежить безпека всього населення

Заступник губернатора Джакарти Ахмад Різа Патрія звернув увагу на те, штрафи змусять людей дотримуватися приписів. Рішення карати людей фінансовим способом не спрямоване на збір грошей, запевнив чиновник.

До слова, глава МОЗ Максим Степанов назвав вакцину, якою українців почнуть щеплювати від Covid-19: Україна до кінця тижня почне робити щеплення від Covid-19 вакциною AstraZeneca індійського виробництва.