Українка три місяці ходила зі зламаним хребтом, бо не знала про травму (фото)

За словами лікарів, будь-який необережний рух міг назавжди прикувати 67-річну жінку до інвалідного візка

На Львівщині прооперували жінку, яка кілька місяців проходила з переломом хребта і гадки не мала про свою травму. Про це повідомили медики першого територіального медичного об'єднання міста Львова.

«67-річна Людмила впала із драбини та цілих три місяці прожила зі зламаним хребтом, навіть про це не підозрюючи! Будь-який необережний рух міг назавжди прикувати жінку до інвалідного візка. Та завдяки нашим лікарям, загроза уже позаду», – розповіли лікарі.

Минулої осені жінка втратила єдиного сина: чоловік загинув за кордоном. Щоб його поховати, Людмила поїхала за 2 тис. км і там, прибираючи в оселі покійного, впала з драбини та сильно вдарилася спиною. Місцеві лікарі на огляді перелому не побачили, констатували лише сильний забій.

«Майже місяць вбита горем мати ледь підводилася з ліжка. Далі, напившись знеболювальних, сіла в автобус додому. Зі зламаним хребтом вона сидячи проїхала три доби. Вдома нестерпний дискомфорт у попереку та ногах не давав ані спати, ані вставати з ліжка. Квартирою Людмила пересувалася з паличкою. Муки жінки тривали, допоки чоловікові не увірвався терпець», – кажуть в установі.

Він повіз її до першого медичного об'єднання Львова на повторне обстеження, де лікарі вже побачили перелом та рекомендували негайну операцію.

Хірургічне втручання було складним, і до справи взялися нейрохірурги одразу двох лікарень. У жінки на додачу знайшли остеопороз, тобто крихкість кісток. Через нього встановлювати металоконструкцію для підтримки хребта вкрай важко.

«Щоб зафіксувати хребці, хірурги використали медичні гвинти, які зафіксували спеціальним кістковим цементом. Попри ризики, операція Людмили пройшла успішно! Уже за два дні жінка змогла встати, а невдовзі виписалася з лікарні. Хоча жінці ще не можна сидіти й попереду в неї три місяці реабілітації, спина більше не болить. І головне – вона уже точно зможе ходити», – розповіли медики.

За словами лікарів, щороку в першому медичному об'єднанні нейрохірурги двох дорослих лікарень виконують приблизно 500 схожих операцій. При цьому дедалі частіше пацієнти звертаються вже із задавненими травмами, а це значно ускладнює лікування та зменшує шанси на повне одужання.

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