На Закарпатті у лікарні померла 23-річна вагітна (фото)

Мати покійної напередодні трагедії зверталась до міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка

У Закарпатській обласній клінічній лікарні імені А. Новака 10 лютого померла 23-річна Марія, яка була на четвертому місяці вагітності. У неї діагностували 90% ураження легень. Про це ТСН.ua розповіла мати покійної Неля Стасишена.

За її словами, донька ніколи не хворіла та була двічі вакцинованою. Її вагітність минала добре, всі аналізи були в нормі, проте орієнтовно два тижні тому в неї діагностували Covid-19.

«Вона була двічі вакцинована, ніколи не хворіла, тест показав позитивний результат на коронавірус. Спочатку доньку поклади в Ужгородський міський пологовий будинок в гінекологічне відділення, оскільки наближались вихідні і ми хотіли перестрахувалися. На п’ятий день у лікарні о 19:00 вона мені зателефонувала та плакала. Дочка говорила, що їй тяжко дихати, болить спина і не може рухатись. Черговий лікар оглянув приписав масаж. На наступний день невропатолог поставив діагноз «ковідна» неврологія. Лише на 8 день, коли сатурація впала до 75 і вона почала задихатись, зробили КТ, яке показало 90% ураження легень. Вона у тій лікарні вісім днів лежала, а медики нічого не зробили, щоб допомогти», – каже Неля Стасишена.

Мати покійної додала, що після цього її доньку спочатку перевели до реанімації пологового будинку, а потім – до обласної лікарні.

«Її підключили до кисню, через два дні перевели до реанімації обласної лікарні, але було вже пізно», – каже мати дівчини.

Мати покійної напередодні трагедії в соцмережах зверталась до міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка з проханням відправити фахівців до Закарпатської обласної лікарні, проте вже через кілька годин її 23-річна вагітна донька померла.

«Померла моя донечка, моє миле котеня, яка забрала з собою і ненародженого хлопчика. Вона так хотіла жити, бути мамою. Не судилось. Спочивай з Богом, моє дитя. Ти пішла у вічність не сама, ти там будеш зі своєю дитинкою. А я тут одна. Прости, моя дитино, що не врятувала тебе від злої смерті», – написала в соцмережах жінка.

Жінка вважає, що якби її доньці надали кваліфіковану медичну допомогу, вона б була жива

Неля Стасишена у коментарі ТСН.ua розповіла, що 23-річна Марія була її єдиною дочкою. У 2022 році жінка планувала закінчити магістратуру. Вона мріяла стати правознавцем.

У Закарпатській обласній клінічній лікарні у коментарі ТСН.ua повідомили, що 23-річна жінка була госпіталізована до них у тяжкому стані, згодом вона померла.

«Хвора була переведена до нас орієнтовно три дні тому у вкрай важкому стані. Наразі до встановлення результатів експертиз жодних коментарів ми не готові надавати», – повідомили у лікарні.

Раніше на Рівненщині від коронавірусу померла 20-річна Олена Боровець, котра була на сьомому місяці вагітності. Врятувати її дитину також не вдалося. За словами лікарів, жінка мала супутнє захворювання.

Як повідомлялося, у обласній клінічній лікарні Чернівців помер пацієнт, котрий міг мати підроблений Covid-сертифікат. Так, лікарка-інфекціоністка цього медичного закладу Ольга Кобевко на своїй сторінці у Facebook, розповідала, що чоловіка привезли у відділення у важкому стані. У цього був коронавірус та ускладнення у вигляді тромбозу. Він мав сертифікат вакцинації, але не мав щеплень.

Нагадаємо, МОЗ змінив стандарт госпіталізації пацієнтів із коронавірусом.

Також МОЗ назвав кількість українців, які досі не з’явилися на друге щеплення.

Також у МОЗ попередили, що незабаром повна вакцинація стане обов'язковою у «жовтих» зонах. Міністерство наразі працює над змінами до постанови про адаптивний карантин.

Читайте також: