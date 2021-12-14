Українські лікарі вперше «заморозили» серце пацієнта

Під час операції в серце 62-річного пацієнта ввели рідкий азот з температурою -60 градусів, який убив хворі ділянки серця

Львівські кардіохірурги вперше заморозили серце пацієнта, щоб вилікувати «миготливу аритмію». Як повідомив в. о. генерального директора Першого територіального медичного об'єднання Львова Олег Самчук, першим пацієнтом виявився 62-річний львів'янин, який хворіє з 2018 року.

«Льодовиковий період» в кардіохірургії Львова! Наші лікарі вперше заморозили серце пацієнта, щоб вилікувати «миготливу аритмію». Нова для Львова операція називається кріоабляцією», – написав він.

Як стало відомо, першим шанс на одужання отримав 62-річний львів'янин, який хворів з 2018 року. Його ситуація ускладнювалася тим, що чоловік не міг пити препарати, що розріджують кров у зв'язку з відсутністю однієї нирки. Перед операцією стан пацієнта був вкрай важким, напади повторювалися кілька разів на добу і загрожували інсультом.

Лікарі прийняли рішення оперувати чоловіка шляхом «кріоабляції». Таку ж операцію після нього виконали ще двом пацієнтам.

«Нова для Львова операція називається «кріоабляція». Під час неї в серце 62-річного пацієнта ввели рідкий азот з температурою -60 градусів, який убив хворі ділянки серця», – розповів Олег Самчук.

«Миготлива аритмія» є головною причиною виникнення ішемічних інсультів. За неї в передсердя йде імпульс, що змушує стінки неконтрольовано скорочуватися: 400-500 разів на хвилину при нормі – 50-60. Ризик виникнення тромбів в такому стані зростає в п’ять разів, відповідно в п’ять разів вище ризик виникнення інсультів.

«З «миготливою аритмією» живуть до 800 тисяч українців. Раніше у них не було шансу одужати, тому що хвороба не лікується медикаментозно: ліки хіба що розріджують кров, щоб мінімізувати виникнення тромбу. Тепер завдяки кріоабляції у нас з'явилася можливість заморожувати ділянки передсердя, щоб вони не пропускали в відділи серця хаотичні імпульси. Шанси одужати після такого втручання – 90%», – резюмував Самчук.

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