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    Події в Україні

    На Рівненщині дитина після відвідин стоматолога потрапила до реанімації

    Дівчинці вирвали зуба, що призвело до зараження крові - На Рівненщині дитина після відвідин стоматолога потрапила до реанімації
    Дівчинці вирвали зуба, що призвело до зараження крові
    фото з відкритих джерел

    Із зараженням крові та у важкому стані 15-річну дівчину госпіталізували

    На Рівненщині відкрили кримінальне провадження через неналежне надання стоматологічних послуг дитині, що призвело до зараження крові. Про це йдеться у повідомленні прокуратури області.

    «Сарненською окружною прокуратурою розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання професійних обов`язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітній», – сказано у інформації.

    Так, правоохоронці встановили, що на початку лютого 15-річна жителька села Люхча Сарненського району кілька разів зверталася за допомогою в стоматологічну поліклініку. Спочатку один лікар поклав дівчині на запалений зуб ліки, а згодом, оскільки пацієнтці легше не ставало, інший лікар цього зуба їй вирвав.

    Після цього дитину із зараженням крові та у важкому стані госпіталізували в Рівненську обласну дитячу лікарню. Після проведеної операції вона перебуває в реанімаційному відділенні, на апараті штучної вентиляції легень.

    «Хто з лікарів припустився помилки, яка призвела до таких наслідків – має встановити слідство», – зазначають у прокуратурі.

    Раніше на Волині двоє хлопців 15 та 16 років запхали собі в уретру магнітні кульки. Пояснюють: так хотіли посили відчуття під час мастурбації. Обох успішно прооперували, тепер їх чекає реабілітація.

    Нагадаємо, у Луцьку від удару струму у ванні загинула дівчина.

    Також на Волині, у селищі Ратне Ковельського району, чоловік вбив свою дружину палицею. Він завдав їй 60 ударів.

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    Теги: лікар розслідування чоловік ліки час
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    На Рівненщині дитина після відвідин стоматолога потрапила до реанімації