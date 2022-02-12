На Рівненщині дитина після відвідин стоматолога потрапила до реанімації

Із зараженням крові та у важкому стані 15-річну дівчину госпіталізували

На Рівненщині відкрили кримінальне провадження через неналежне надання стоматологічних послуг дитині, що призвело до зараження крові. Про це йдеться у повідомленні прокуратури області.

«Сарненською окружною прокуратурою розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання професійних обов`язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітній», – сказано у інформації.

Так, правоохоронці встановили, що на початку лютого 15-річна жителька села Люхча Сарненського району кілька разів зверталася за допомогою в стоматологічну поліклініку. Спочатку один лікар поклав дівчині на запалений зуб ліки, а згодом, оскільки пацієнтці легше не ставало, інший лікар цього зуба їй вирвав.

Після цього дитину із зараженням крові та у важкому стані госпіталізували в Рівненську обласну дитячу лікарню. Після проведеної операції вона перебуває в реанімаційному відділенні, на апараті штучної вентиляції легень.

«Хто з лікарів припустився помилки, яка призвела до таких наслідків – має встановити слідство», – зазначають у прокуратурі.

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