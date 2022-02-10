Лікарі «Охматдиту» провели унікальну операцію та врятували новонародженого хлопчика

Хлопчик не міг самостійно дихати, ковтати, харчуватися через рот та мав ще й ваду серця

Спеціалісти «Охматдиту» врятували хлопчика, у якого при народженні дихальні шляхи та стравохід були не розділені та виглядали наче єдина трубка.

Новонароджений Ваня не міг видавити й звуку, за годину після народження дитина перестала самостійно дихати – тоді хлопчика заінтубували та під'єднали до апарату ШВЛ.

Ваду змогли розшифрувати при обстеженні в Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит». Виявилося, що це – Ларинго-Трахео-Езофагеальна розщілина (Laryngo-tracheo-esophageal cleft), при якій гортань і глотка, трахея і стравохід не розділені, а являють собою наче одну трубку з розщелиною різної довжини.

З рідкісною вродженою вадою, яка зустрічається 1 раз на 10-20 тис. пологів, до лікарні дитина потрапила на сьомий день життя. Ця патологія дуже часто (~60%) поєднується з іншими аномаліями, зокрема вадами серця, черепа та обличчя, шлунково-кишкового тракту, сечостатевих органів. По приїзду в «Охматдит» хлопчик не міг самостійно дихати, ковтати, харчуватися через рот та мав ще й ваду серця – судинне кільце, яке стискало трахею і стравохід.

«Такі діти потребують складного етапного хірургічного лікування із залученням висококваліфікованої мультидисциплінарної команди: хірургів, анестезіологів, інтенсивістів, неонатологів, педіатрів, генетиків, реабілітологів. Зараз у світі лікування вади залишається проблемним, а летальність – дуже високою. У разі супутніх аномалій вона сягає понад 60%», – відмітив дитячий хірург «Охматдиту», професор Євген Олегович Руденко.

Лікарі розробили індивідуальну програму хірургічного лікування та провели три операції Вані за перші два місяці життя. Спеціалісти зробили антирефлюксну фундоплікацію за Nissen та гастростомію, роз’єднання судинного кільця шляхом пересічення відкритої артеріальної протоки та радикальну корекцію вади – реконструкцію гортані, глотки, трахеї та стравоходу. Остання операція тривала 6 годин та пройшла успішно.

Це третя дитина в Україні, якій провели подібну операцію. Всі три робили в «Охматдиті». Першу – у 2020 році. Раніше такі дітки були приречені, тепер – мають шанс на повноцінне життя.

За місяць, після проведення останньої операції, хлопчика з мамою виписали з лікарні. Зараз Вані вже рік, ендоскопічне обстеження підтвердило повне відновлення будови і функцій гортані, трахеї, глотки та стравоходу. Дитина сама дихає, ковтає та харчується, має дзвінкий голос.

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