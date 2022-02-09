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    Двоє хлопців запхали собі в уретру 80 магнітів та потрапили до лікарні

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    Медики допомогли хлопцям та вдало витягли магніти&nbsp; - Двоє хлопців запхали собі в уретру 80 магнітів та потрапили до лікарні

    Медики допомогли хлопцям та вдало витягли магніти 

    фото: скріншот із відео

    Підлітки часто вдаються до інтимних експериментів та не думають про наслідки

    На Волині двоє хлопців 15 та 16 років запхали собі в уретру магнітні кульки. Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

    У лікарню вони потрапили з однаковою проблемою – десятками магнітних кульок в уретрі. Пояснюють: так хотіли посили відчуття під час мастурбації. Обох успішно прооперували, тепер їх чекає реабілітація.

    Медики розповідають: підлітки часто вдаються до інтимних експериментів, та не думають про наслідки. Кілька днів тому 16-річна дівчина потрапила до лікарні з тушшю для вій у прямій кишці. Нерідко медикам доводиться діставати термометри чи навіть дроти.

    Нагадаємо, у Луцьку від удару струму у ванні загинула дівчина.

    Також на Волині, у селищі Ратне Ковельського району, чоловік вбив свою дружину палицею. Він завдав їй 60 ударів.

    Теги: лікар Волинська область лікарня час
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    Двоє хлопців запхали собі в уретру 80 магнітів та потрапили до лікарні