Двоє хлопців запхали собі в уретру 80 магнітів та потрапили до лікарні

Підлітки часто вдаються до інтимних експериментів та не думають про наслідки

На Волині двоє хлопців 15 та 16 років запхали собі в уретру магнітні кульки. Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

У лікарню вони потрапили з однаковою проблемою – десятками магнітних кульок в уретрі. Пояснюють: так хотіли посили відчуття під час мастурбації. Обох успішно прооперували, тепер їх чекає реабілітація.

Медики розповідають: підлітки часто вдаються до інтимних експериментів, та не думають про наслідки. Кілька днів тому 16-річна дівчина потрапила до лікарні з тушшю для вій у прямій кишці. Нерідко медикам доводиться діставати термометри чи навіть дроти.

Нагадаємо, у Луцьку від удару струму у ванні загинула дівчина.

Також на Волині, у селищі Ратне Ковельського району, чоловік вбив свою дружину палицею. Він завдав їй 60 ударів.