Двоє хлопців запхали собі в уретру 80 магнітів та потрапили до лікарні
Медики допомогли хлопцям та вдало витягли магніти
Підлітки часто вдаються до інтимних експериментів та не думають про наслідки
На Волині двоє хлопців 15 та 16 років запхали собі в уретру магнітні кульки. Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
У лікарню вони потрапили з однаковою проблемою – десятками магнітних кульок в уретрі. Пояснюють: так хотіли посили відчуття під час мастурбації. Обох успішно прооперували, тепер їх чекає реабілітація.
Медики розповідають: підлітки часто вдаються до інтимних експериментів, та не думають про наслідки. Кілька днів тому 16-річна дівчина потрапила до лікарні з тушшю для вій у прямій кишці. Нерідко медикам доводиться діставати термометри чи навіть дроти.
Нагадаємо, у Луцьку від удару струму у ванні загинула дівчина.
Також на Волині, у селищі Ратне Ковельського району, чоловік вбив свою дружину палицею. Він завдав їй 60 ударів.