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    В Україні першою дозою вакцинувалися 13,5 млн людей

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    •  glavcom.ua
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    В Україні першою дозою вакцинувалися 13,5 млн людей
    фото: glavcom.ua

    За минулу добу вакцину від коронавірусу отримали понад 210 тисяч українців

    У перший день зими в Україні зробили 210 869 щеплень проти коронавірусу. Першу дозу отримали 74 855 людей, а 136 014 – повністю вакцинувалися, тобто отримали другу дозу. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.

    Вакцинацію здійснювали 960 мобільних бригад, 3 230 пунктів щеплення і 466 центрів вакцинації. Найбільше щеплень зробили у Києві (23 034) та Дніпропетровській області (16 839).

    Використовували чотири препарати: Pfizer (Comirnaty) – 95 709 щеплень, Sinovac (CoronaVac) – 86 732, AstraZeneca – 5 781 та Moderna – 22 647.

    Від початку масової вакцинації у нас зробили 24,95 мільйона щеплень проти коронавірусу. Принаймні першу дозу отримали 13,5 мільйона людей, а повністю вакцинувалися – 11,4 мільйона.

    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

    Нагадааємо, Україна почала щеплювати кримчан вакцинами Pfizer та Moderna. На КПВВ «Каланчак» та «Чонгар» відкрились пункти щеплень для жителів півострова, які є громадянами України.

    Зазначимо, що за минулу добу в Україні хворобу виявили у 13,5 тисяч осіб. Найбільше нових хворих медики виявили у Києві, Донецькій та Житомирській областях.

    Очільник МОЗ Віктор Ляшко назвав єдину область, де погіршується ситуація з коронавірусом.

    Читайте також: Що робити, коли в «Дії» не генерується ковід-сертифікат: роз’яснення МОЗ


    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я медицина лікар Україна щеплення імунітет вакцинація коронавірус
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    В Україні першою дозою вакцинувалися 13,5 млн людей