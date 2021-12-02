В Україні першою дозою вакцинувалися 13,5 млн людей

В Україні першою дозою вакцинувалися 13,5 млн людейграфіка
За минулу добу вакцину від коронавірусу отримали понад 210 тисяч українців
У перший день зими в Україні зробили 210 869 щеплень проти коронавірусу. Першу дозу отримали 74 855 людей, а 136 014 – повністю вакцинувалися, тобто отримали другу дозу. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.
Вакцинацію здійснювали 960 мобільних бригад, 3 230 пунктів щеплення і 466 центрів вакцинації. Найбільше щеплень зробили у Києві (23 034) та Дніпропетровській області (16 839).
Використовували чотири препарати: Pfizer (Comirnaty) – 95 709 щеплень, Sinovac (CoronaVac) – 86 732, AstraZeneca – 5 781 та Moderna – 22 647.
Від початку масової вакцинації у нас зробили 24,95 мільйона щеплень проти коронавірусу. Принаймні першу дозу отримали 13,5 мільйона людей, а повністю вакцинувалися – 11,4 мільйона.
Нагадааємо, Україна почала щеплювати кримчан вакцинами Pfizer та Moderna. На КПВВ «Каланчак» та «Чонгар» відкрились пункти щеплень для жителів півострова, які є громадянами України.
Зазначимо, що за минулу добу в Україні хворобу виявили у 13,5 тисяч осіб. Найбільше нових хворих медики виявили у Києві, Донецькій та Житомирській областях.
Очільник МОЗ Віктор Ляшко назвав єдину область, де погіршується ситуація з коронавірусом.