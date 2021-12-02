В Україні першою дозою вакцинувалися 13,5 млн людей

У перший день зими в Україні зробили 210 869 щеплень проти коронавірусу. Першу дозу отримали 74 855 людей, а 136 014 – повністю вакцинувалися, тобто отримали другу дозу. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.

Вакцинацію здійснювали 960 мобільних бригад, 3 230 пунктів щеплення і 466 центрів вакцинації. Найбільше щеплень зробили у Києві (23 034) та Дніпропетровській області (16 839).