Україна почала щеплювати кримчан вакцинами Pfizer та Moderna

На КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» запрацювали пункти вакцинації

Із 1 грудня на адмінмежі із тимчасово окупованим Кримом можна вакцинуватись від коронавірусу. На КПВВ «Каланчак» та «Чонгар» відкрились пункти щеплень для жителів півострова, які є громадянами України.

Так, з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 15:00 працюватимуть мобільні бригади у складі одного лікаря та медичної сестри. У пунктах щеплення в наявності вакцини Pfizer, Moderna та Coronavac.

«Вакцинація на КПВВ – це було одне з пріоритетних завдань, яке ми змогли оперативно вирішити спільно з Херсонською ОДА. Відтепер кримчани зможуть отримати якісні медичні послуги прямо на КПВВ. Це значно полегшить процес перетину адмінмежі АР Крим та м.Севастополя з Херсонською областю», – сказала очільниця МінТОТ Ірина Верещук.

За словами лікарки-терапевтки Каланчацького центру первинної медичної допомоги Наталі Жабицької, на пункті вакцинації на КПВВ «Каланчак» приймають усіх охочих, хто є громадянами України, і можуть вакцинувати їх. Крім цього, на місці можна оформити декларацію з лікарем.

«В наявності наразі лише Pfizer, надалі будуть всі вакцини, які є в Україні. Першого дня спостерігається жива черга, поки що немає з цим проблем. Якщо буде багато людей, то можливий онлайн – запис. Особисто у мене є 5 декларацій з жителями Криму, які теж розповідають людям про нові послуги на КПВВ. Одразу після вакцинації ми будемо вносити дані та видавати сертифікати», – каже терапевтка.

Як розповіла Наталя Жабицька, якщо людина перше щеплення отримала «Спутником», друге можна зробити будь-якою вакциною, як Pfizer чи Coronavac, медичних протипоказань не існує.

Графіка МОЗ

Ще один пункт вакцинації запрацював на КПВВ «Чонгар». Про це розказав заступник голови ОДА Микола Якименко.

«Якщо взяти за минулий місяць з тимчасово окупованої території офіційно звернулося не більше 200 осіб за вакциною, тому якщо буде попит, ми тільки раді, тому що це єдиний дієвий спосіб, щоб уберегти людей від цієї страшної хвороби. Ми тільки закликаємо, щоб люди йшли, вакцинувалися і захистили себе, тому що коронавірус, на жаль, не відступив», – каже Микола Якименко.

Чому жителі окупованого Криму обирають щеплення в Україні, розказав координатор офісу громадської організації «Крим. SOS» у Херсоні Олексій Тільненко.

«До нас звертаються достатньо багато кримчан насправді, які хочуть отримати вакцину. І в них було до сьогоднішнього дня тільки дві опції. Це або центри масового вакцинування, де відбувається щеплення всіх охочих людей. Або це центри, які знаходилися на території лікарень, які максимально наближені до адмінмежі, де наші громадяни, які виїжджають, могли отримати щеплення там. Відсьогодні вони можуть отримати щеплення на КПВВ. Основний запит від людей – це, по-перше, отримання сертифікату відповідно, це для себе, і для того, щоб вберегти здоров’я своїх рідних. Це отримання щеплення, щоб був імунітет», – говорить Тільненко.