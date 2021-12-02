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    У США від Covid-19 помер телеведучий, який пропагував молитви замість вакцин

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    Маркус Лемб, який відмовлявся від вакцинації, помер після госпіталізації через Covid-19 - У США від Covid-19 помер телеведучий, який пропагував молитви замість вакцин
    Маркус Лемб, який відмовлявся від вакцинації, помер після госпіталізації через Covid-19
    фото з відкритих джерел

    Лемб, який був співзасновником телекомпанії Daystar Television Network, неодноразово пропонував в ефірі, щоб люди молилися замість того, щоб робити щеплення

    Американський християнський телеведучий, проповідник та антивакцинатор Маркус Лемб помер від коронавірусу. Про це повідомляє CNN.

    Дружина Лемба, яка також є противницею вакцинації, підтвердила смерть чоловіка. Син Маркуса Лемб, Джонатан, описав діагноз Covid-19 у батька як «духовну атаку ворога».

    Лемб, який хворів на діабет, помер лише через кілька днів після зараження коронавірусом. Його терміново госпіталізували, коли сатурація різко знизилася. У телеведучого виявили пневмонію, але було запізно – врятувати його не вдалося.

    Лемб, який був співзасновником телекомпанії Daystar Television Network, неодноразово пропонував в ефірі, щоб люди молилися замість того, щоб робити щеплення. Телемережа присвятила години трансляцій активістам та групам боротьби з ізоляцією та вакцинацією.

    За деякими даними, телемережа також рекламувала не схвалені медиками способи лікування Covid-19, такі як івермектин (засіб проти паразитів).

    Раніше антивакцинатори на мітингу в Києві зізналися, що отримують гроші з Росії.

    До слова, відомий телеведучий порівняв антивакцинаторів із тарганами.

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    Теги: США лікар смерть щеплення дружина коронавірус
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    У США від Covid-19 помер телеведучий, який пропагував молитви замість вакцин