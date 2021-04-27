КМДА: після виходу Києва з «червоної» зони залишиться низка обмежень

Після завершення локдауну в Києві обмеження стосуватимуться в першу чергу святкування великодніх свят і поминальних днів

Навіть при позитивній динаміці в столиці будуть продовжувати діяти певні обмеження

Після того, як Київ вийде з «червоної» зони, в місті залишаться діяти певні карантинні обмеження. Про це в інтерв’ю виданню «Апостроф» заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він пояснив, що в першу чергу для переведення столиці з «червоної» зони заповненість кисневих ліжок повинна не перевищувати 65%, також значення має рівень госпіталізації «ковідних» пацієнтів.

«Перший показник вже досягнутий», – зазначив заступник голови КМДА.

Водночас Поворозник підкреслив, що навіть при позитивній динаміці в місті будуть продовжувати діяти певні обмеження.

«Перш за все – відвідування церков. Ми спілкувалися з главами церков, щоб обмежити кількість людей в приміщеннях - не більше однієї людини на 1 м2. під час проведення богослужінь, і проводити освячення пасок на вулиці, з дотриманням всіх норм карантину», – сказав Поворозник.

Що стосується громадського транспорту, він буде працювати в звичайному режимі, з дотриманням 50% заповнюваності. Рішення про роботу шкіл та дитсадків буде прийняте вже в цю середу.

«Сподіваюся, діти підуть в школу», – уточнив перший заступник голови КМДА.

Проведення в Києві концертів та інших масових заходів в травні, каже чиновник, буде залежати від епідеміологічної ситуації.

«Всі застереження, що видаються містом в частині проведення заходів, містять посилання про те, що це буде залежати від показників. В минулому році всі загальноміські заходи були повністю скасовані. Якщо ми говоримо про помаранчеву зону, кінотеатри у нас працювали на 50% завантаження. Все буде залежати від того, в якій ми опинимося зоні і які карантинні обмеження додатково будуть діяти на той час у місті», – резюмував він.

Напередодні Кличко оцінив перспективи скасування локдауну в Києві.

Нагадаємо, що 19 березня Київ опинився в «червоній» карантинній зоні. У місті запровадили майже всі обмеження, які вимагає цей рівень епідеміологічної небезпеки, але тоді громадський транспорт, школи й дитячі сади все ще працювали.

З 5 квітня в Києві посилили локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібні спецперепустки. Також закрилися дитячі садки, а всі школярі перейшли на дистанційне навчання. До цього в столиці вже не працювали ТРЦ, кафе і ресторани не приймали відвідувачів.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну.

У відповідь прем’єр-міністр Денис Шмигаль запропонував призначити нового голову Київської міської держадміністрації, якщо мер столиці Віталій Кличко, який також є головою КМДА, вважає, що йому недостатньо повноважень для ефективної протидії Covid-19 у Києві.

Під час брифінгу Кличко пояснив, для чого потрібен загальнонаціональний локдаун і обмеження пересування між регіонами країни.